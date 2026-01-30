"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

П родължението на един абсурден казус, в който се оказва замесен известният режисьор Люси Иларионов. В ефира на NOVA той заяви, че официално е прекратил отношенията си със „Софийска вода“ на предишния си адрес, като е закрил партидата, но години по-късно получил съдебна призовка. Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити.

Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида

Борислав Георгиев от „Софийска вода“ обясни, че след анализ на казуса е установено, че партида на името на режисьора е била открита през юни 2020 г. и закрита през август 2023 г. Тя е регистрирана въз основа на договора му за наем с тогавашния собственик на имота, който впоследствие е починал.

По данни на дружеството за периода, в който Иларионов е бил потребител, са начислени 125 кубически метра вода. Георгиев уточни, че през август 2023 г. режисьорът е заявил желание да закрие партидата, но по правилата това се извършва с пълномощник на собственика на имота. Партидата е била закрита, което означава прекратяване на издаването на нови сметки и възможност за откриване на нова партида на следващ собственик или наемател.

От „Софийска вода“ посочват още, че в тяхната система има данни за посещения на Иларионов и покойния собственик през 2013 г. в офис на дружеството, където са били оспорвани задължения. Собственикът е сключил споразумение за разсрочено плащане, а още едно такова е било подписано и през 2018 г. Едва през 2022 г. партидата е прехвърлена официално на името на Люси Иларионов.

Според дружеството за целия период, в който режисьорът е бил титуляр на партидата, не е постъпило нито едно плащане за ползваните ВиК услуги. Издадени са 14 фактури, изпращани на електронен адрес на негово име, като на всяка от тях било отбелязано, че сумата е неплатена. Освен това са изпращани и напомнителни писма, както и покани за доброволно плащане, но Иларионов не реагирал.

Заради непогасените задължения „Софийска вода“ е предприела съдебни действия. По случая вече е издаден изпълнителен лист, а от дружеството заявяват, че ще продължат да търсят вземанията си по съдебен ред.