България

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити

30 януари 2026, 08:46
Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона
Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова
Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага
Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер
Какво каза Кремъл за продажбата на

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"
Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете
Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

П родължението на един абсурден казус, в който се оказва замесен известният режисьор Люси Иларионов. В ефира на NOVA той заяви, че официално е прекратил отношенията си със „Софийска вода“ на предишния си адрес, като е закрил партидата, но години по-късно получил съдебна призовка. Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити. 

Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида

Борислав Георгиев от „Софийска вода“ обясни, че след анализ на казуса е установено, че партида на името на режисьора е била открита през юни 2020 г. и закрита през август 2023 г. Тя е регистрирана въз основа на договора му за наем с тогавашния собственик на имота, който впоследствие е починал.

По данни на дружеството за периода, в който Иларионов е бил потребител, са начислени 125 кубически метра вода. Георгиев уточни, че през август 2023 г. режисьорът е заявил желание да закрие партидата, но по правилата това се извършва с пълномощник на собственика на имота.  Партидата е била закрита, което означава прекратяване на издаването на нови сметки и възможност за откриване на нова партида на следващ собственик или наемател.

От „Софийска вода“ посочват още, че в тяхната система има данни за посещения на Иларионов и покойния собственик през 2013 г. в офис на дружеството, където са били оспорвани задължения. Собственикът е сключил споразумение за разсрочено плащане, а още едно такова е било подписано и през 2018 г. Едва през 2022 г. партидата е прехвърлена официално на името на Люси Иларионов.

Според дружеството за целия период, в който режисьорът е бил титуляр на партидата, не е постъпило нито едно плащане за ползваните ВиК услуги. Издадени са 14 фактури, изпращани на електронен адрес на негово име, като на всяка от тях било отбелязано, че сумата е неплатена. Освен това са изпращани и напомнителни писма, както и покани за доброволно плащане, но Иларионов не реагирал.

Заради непогасените задължения „Софийска вода“ е предприела съдебни действия. По случая вече е издаден изпълнителен лист, а от дружеството заявяват, че ще продължат да търсят вземанията си по съдебен ред.

Люси Иларионов Софийска вода Неплатени сметки Съдебен казус Изпълнителен лист Дългове за вода Закриване на партида ВиК услуги Режисьор Съдебни действия
Последвайте ни
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Голям празник е! Почитаме

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 16 минути

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

Най-обсъжданите филми в TikTok

Най-обсъжданите филми в TikTok

Свят Преди 55 минути

,

Лично отмъщение: Служители масово подават фалшиви сигнали срещу работодатели

България Преди 2 часа

Работниците имат право да подават сигнали за нарушения, посочва социалният министър

Мощният ИИ: Как човечеството да оцелее и да управлява новата ера на изкуствения интелект

Мощният ИИ: Как човечеството да оцелее и да управлява новата ера на изкуствения интелект

Свят Преди 2 часа

Дарио Амодей, CEO на Anthropic, предупреждава за бързото развитие на мощен ИИ и обсъжда как човечеството може да се подготви за рисковете и възможностите, като се избягват паника и преувеличения и се действа прагматично и целенасочено

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Свят Преди 2 часа

​Вирусът се предава от животни към хора, чрез контакт или чрез консумация на заразена храна

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Свят Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Свят Преди 9 часа

Той се представил за агент на ФБР

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Свят Преди 10 часа

Дзян Бин: Фактите доказаха, че всеки опит за сдържане или блокиране на Китай е обречен на провал

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

България Преди 11 часа

Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Свят Преди 11 часа

Течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

България Преди 12 часа

Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Свят Преди 12 часа

Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове" в Украйна

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Свят Преди 12 часа

Причината са заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

Свят Преди 13 часа

От руската компания съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Превозвачите от РС Македония вдигат блокадата на границите

Свят Преди 13 часа

Николоски: Току-що получих чудесни новини от Брюксел

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

ЕС определи Иранската революционна гвардия за терористична организация

Свят Преди 14 часа

Иран предупреди, че решението ще има „разрушителни последици“

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Елегантност, талант и характер: Димитър Бербатов на 45

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 януари, петък

Edna.bg

"Българска армия" стана първият стадион с изцяло покрити трибуни в София (видео)

Gong.bg

Крадци атакуваха имението на звездна двойка

Gong.bg

Температури от минус 12 до 23 градуса през февруари

Nova.bg

„Рафах” – последният изход от Газа

Nova.bg