Свят

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари и без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия

30 януари 2026, 12:39
Източник: iStock/Getty Images

С ъединените щати и Русия могат да навлязат в безконтролна ядрена надпревара за първи път от Студената война насам, освен ако не постигнат споразумение в последния момент, преди договорът им за контрол на въоръженията да изтече на 5 февруари, предаде Reuters.

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари. Без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия за първи път, откакто Ричард Никсън и съветският лидер Леонид Брежнев подписаха две исторически споразумения през 1972 г. по време на първото в историята посещение на американски президент в Москва.

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Руският президент Владимир Путин предложи двете страни да се придържат към съществуващите ограничения за ракети и бойни глави за още една година, за да спечелят време за изработване на бъдещи стъпки, но американският президент Доналд Тръмп все още не е отговорил официално.

Тръмп заяви този месец, че "ако изтече, значи изтича" и че договорът трябва да бъде заменен с по-добър.

Някои американски политици твърдят, че Тръмп трябва да отхвърли предложението на Путин, освобождавайки Вашингтон да увеличи арсенала си, за да противодейства на бързото нарастване на ядрения потенциал от страна на трета сила: Китай.

Путин предлага контрол на ядрените оръжия, но Песков има условия

Тръмп казва, че иска да преследва "денуклеаризация" както с Русия, така и с Китай. Но Пекин твърди, че е неразумно да се очаква от него да се присъедини към преговорите за разоръжаване с две страни, чиито арсенали все още са далеч по-големи от неговите собствени.

Защо договорите за ядрени оръжия са от значение?

От най-мрачните дни на Студената война, когато Съединените щати и Съветският съюз се заплашваха взаимно с "взаимно гарантирано унищожение" в случай на ядрена война, и двете страни разглеждаха договорите за ограничаване на въоръженията като начин да предотвратят както фатално недоразумение, така и икономически разрушителна надпревара във въоръжаването.

Защо САЩ не се страхуват от ядрените заплахи на Путин

Договорите не само поставят числени ограничения върху ракетите и бойните глави, но също така изискват от страните да споделят информация – критичен канал за "опит да се разбере откъде идва другата страна и какви са нейните опасения и мотиви", каза Даря Долзикова от мозъчния тръст RUSI в Лондон.

Без нов договор всяка страна би била принудена да действа според най-лошите предположения за оръжията, които другата страна произвежда, тества и разполага, каза Николай Соков, бивш съветски и руски преговарящ по въоръженията.

„Това е самоподдържащ се процес. И разбира се, ако имате нерегулирана надпревара във въоръжаването, нещата ще станат доста дестабилизиращи“, каза той.

Нов договор не е лесна задача

След разпадането на Съветския съюз Русия и Съединените щати многократно заменят и актуализират договорите от ерата на Студената война, които ограничаваха т.нар. стратегически оръжия, насочени към градовете и базите на противника.

Последното споразумение, "Нов СТАРТ" беше подписано през 2010 г. от американския президент Барак Обама и Дмитрий Медведев, съюзник на Путин, който тогава изпълняваше длъжността руски президент в продължение на четири години.

Той ограничава броя на разгърнатите стратегически бойни глави до 1550 от всяка страна, с не повече от 700 системи за тяхното доставяне от суша, море или въздух, посредством междуконтинентални балистични ракети, ракети, изстрелвани от подводници, или тежки бомбардировачи.

Замяната му с нов договор не би била лесна задача. Русия е разработила нови ядрени системи – крилатата ракета "Буревестник", хиперзвуковата "Орешник" и торпедото "Посейдон" – които излизат извън рамките на "Нов СТАРТ". А Тръмп обяви планове за космическа система за противоракетна отбрана "Златен купол", която Москва разглежда като опит за изместване на стратегическия баланс.

Междувременно арсеналът на Китай нараства, неконтролиран от споразумения между Вашингтон и Москва. Пекин вече разполага с около 600 бойни глави, а Пентагонът изчислява, че до 2030 г. ще има над 1000.

Двупартийна комисия на Конгреса през 2023 г. заяви, че Съединените щати сега са изправени пред "екзистенциално предизвикателство" не от един, а от два ядрени конкурента и трябва да бъдат подготвени за едновременни войни с Русия и Китай.

Нейните препоръки включваха подготовка за изваждане от съхранение на част или всички стратегически ядрени бойни глави, премахнати съгласно "Нов СТАРТ" и държани в резервен запас.

Това може да включва възстановяване на бойни глави, извадени от междуконтинентални балистични ракети Minuteman III и от изстрелвани от подводници Trident D5, както и връщане към ядрени мисии на около 30 стратегически бомбардировачи B-52, преоборудвани за конвенционални мисии.

„Бойните глави са там. Ракетите са там. Не купувате нищо ново“, каза бивш високопоставен американски служител, участващ в политиката за ядрени оръжия, който поиска анонимност.

Бившият служител очаква само "скромно" увеличение на броя на заредените бойни глави, ако Тръмп нареди тези опции.

Но Кингстън Райф, бивш служител на Пентагона, сега в изследователската организация RAND, заяви на скорошен уебинар, че в най-добрия случай Съединените щати биха могли "приблизително да удвоят" разгърнатите си бойни глави спрямо лимита на Новия СТАРТ, докато Русия би била в състояние да добави около 800. И двете страни ще отнесат поне по-голямата част от годината, за да направят значителни промени, каза той.

Предложението на Путин разделя мненията в САЩ

В политическите среди в Съединените щати мненията са разделени относно това дали Тръмп трябва да се съгласи с предложението на Путин да запази съществуващите ограничения в сила за една година.

Тръмп трябва да предприеме стъпки „за намаляване на риска от разточителна ядрена надпревара във въоръжаването и за намаляване на риска от катастрофално погрешно тълкуване (на намеренията на другата страна), което би могло да излезе извън контрол по време на криза“, каза Пол Дийн, бивш служител по контрола на въоръженията, сега от инициативата „Ядрена заплаха“, правозащитна организация.

Поддръжниците на контрола на въоръженията посочват, че Съединените щати вече са изправени пред огромни разходи от програма за модернизация на ядрените сили – включително нова подводница, бомбардировач и междуконтинентална балистична ракета – която страда от сериозни забавяния и огромни преразходи.

Непартийният Бюджетен офис на Конгреса изчислява, че модернизирането, поддържането и експлоатацията на ядрените сили ще струва на американските данъкоплатци почти 1 трилион долара между 2025 и 2034 година.

„Ако САЩ превишат ограниченията на "Нов СТАРТ" чрез добавяне на бойни глави, Русия ще направи същото, а Китай ще използва това като още едно извинение да изградят своя ядрен арсенал“, каза пред Ройтерс сенатор Ед Марки от Демократическата партия, водещ поддръжник на контрола на въоръженията.

"В крайна сметка Тръмп ще е започнал нова надпревара във въоръжаването, от която нямаме нужда, нито можем да спечелим. Повече оръжия няма да ни направят по-безопасни."

От другата страна на дебата, експерти и бивши служители казват, че САЩ не трябва да се доверяват на Путин, отбелязвайки, че той спря взаимните инспекции съгласно "Нов СТАРТ"  през 2023 г. заради подкрепата на САЩ за Украйна във войната й с Русия.

Франклин Милър, член на двупартийната комисия на Конгреса, заяви, че заплахите от Русия и Китай изискват увеличаване на разгърнатите американски стратегически ядрени бойни глави.

„Сега трябва да можем да възпираме Русия и Китай едновременно“, каза Милър. „Силата, до която договорът ограничаваше САЩ през 2010 г., не е достатъчна, за да се справи с Русия и Китай заедно.“

Изискванията за оръжия на САЩ трябва да се увеличат, макар и „не радикално, не монументално“, каза той, в процес, който вероятно ще отнеме няколко години.

Запитан за намеренията на Тръмп, служител на Белия дом каза: „Президентът ще реши пътя напред по отношение на контрола на ядрените оръжия, който ще изясни в собствен срок.“

Медведев, бившият руски президент, който подписа "Нов СТАРТ", заяви пред вестник „Комерсант“, че Тръмп е непредсказуем.

„Русия е подготвена за всякакво развитие. Новите заплахи за нашата сигурност ще бъдат бързо и твърдо отблъснати“, каза той.

Източник: Reuters    
Ядрени оръжия Контрол на въоръженията Договор Нов СТАРТ САЩ Русия Китай Надпревара във въоръжаването Студена война Доналд Тръмп Владимир Путин
