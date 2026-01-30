Любопитно

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Марго Роби и Джейкъб Елорди: Само колеги или нещо повече? Актрисата изненада звездата от „Еуфория“ със символичен пръстен и интимно послание за „общи души“. Разберете каква е истината зад подаръка и защо целият Холивуд говори за тях!

30 януари 2026, 13:11
Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен
Източник: БТА/АР

М арго Роби затвърждава връзката си с колегата си от „Брулени хълмове“ Джейкъб Елорди с романтичен и символичен жест.

35-годишната актриса е подарила на 28-годишния Елорди масивен пръстен с печат, вдъхновен от филма, непосредствено преди началото на прес турнето. Сеси Фейн-Хюз от Cece Jewellery разказа пред британския Vogue за значението на изработените по поръчка бижута, които са създадени, за да символизират връзката между героите.

Роби и Елорди изпълняват ролите на Катрин и Хийтклиф в предстоящата филмова адаптация на романа на Емили Бронте от 1847 г., режисирана от Емералд Фенъл.

Златните пръстени изобразяват два ръчно емайлирани черепа, прегърнати и обвити от тръни, „за да символизират едновременно горчиво-сладката любов и суровостта на природата“, пише Vogue.

Дизайнът включва и гравиран цитат от Емили Бронте – „От каквото и да са направени душите ни, неговата и моята са еднакви“, както и инициалите на Кати и Хийтклиф и надписа „1847–2026“ – препратка към годината на публикуване на романа и тази на излизането на новия филм.

„Бях привлечена от самата любовна история и от пейзажа, който я оформя“, споделя Фейн-Хюз.

Дизайнерката е създавала и уникални бижута за редица звезди от А-листата, сред които Тейлър Суифт. През 2024 г. тя изработва пръстен по поръчка, който Джиджи Хадид подарява на поп звездата.

Марго Роби и Джейкъб Елорди впечатлиха и с визиите си на премиерата на „Брулени хълмове“ в Лос Анджелис в сряда.

Трикратно номинираната за „Оскар“ актриса се появи с прилепнала рокля на Schiaparelli с телесен дантелен корсаж, който преминаваше в драматичен черно-червен шлейф, напомнящ венчелистчета на цвете.

Тя допълни визията си с огърлицата Cartier Taj Mahal от архива и наследството на Елизабет Тейлър, потвърдиха от екипа, управляващ нейното наследство. Бижуто е подарено на Тейлър от Ричард Бъртън през 1972 г. по случай 40-ия ѝ рожден ден.

Embed from Getty Images

В интервю на червения килим Роби разказа, че тя и нейният стилист Андрю Мукамал се стремят да бъдат „умишлени“ в избора на визиите ѝ и смятат, че историята на бижуто го прави „подходящо“ допълнение към роклята.

„Това колие и самият диамант имат доста невероятна история и се усещат като много романтични, така че ми се стори подходящо да ги съчетаем с нашата рокля Schiaparelli“, сподели тя.

Роби завърши визията си с изработени по поръчка 38-каратови диамантени обеци на Lorraine Schwartz, съставени от винтидж камъни със старо шлифоване, инкрустирани в почернен бронз и злато, както и с 12-каратов диамантен пръстен от същия дизайнер. Тя носеше и бижута от Fred Leighton.

Премиерата на "Брулени хълмове" в Лос Анджелис
10 снимки
Марго Роби
Марго Роби
Марго Роби
Марго Роби

В интервю за Fandango, публикувано на 14 януари, Елорди разказа, че по време на снимките е имало моменти, в които той и Роби наистина са усещали любовта между своите персонажи.

„Имаше момент, в който тичахме ръка за ръка през пустошта – може би дори не беше част от сцена, а просто докато я подготвяхме – когато аз я погледнах, а тя погледна мен и осъзнах, че гледам Катрин, а тя гледаше Хийтклиф“, каза Елорди. „И в този момент ние наистина бяхме част от тяхната любов – наистина.“

„Брулени хълмове“ тръгва по кината на 13 февруари.

Източник: people.com    
Марго Роби Джейкъб Елорди Брулени хълмове Филмова адаптация Романтичен жест Бижута Филмова премиера Катрин и Хийтклиф Символични пръстени Емералд Фенъл
