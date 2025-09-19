България

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията

19 септември 2025, 14:47
Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента
П убликуваният на 15 септември 2025 г. от Министерството на земеделието проектозакон за виното и спиртните напитки, който предвиждаше ограничаване на количеството домашно произведена ракия и въвеждаше изискването тя да се прави само от отгледани от производителя плодове, е свален от обществено обсъждане, информира ведомството. Според съобщението получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете. 

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. 

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията.

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Справка в портала за обществени консултации показва, че със законопроекта, публикуван на 15 септември, се очаква да се осигури актуална правна рамка за регулиране на обществените отношения в лозаро-винарския сектор и сектора на спиртните напитки, която е в съответствие с процедурите и изискванията на законодателството на Европейския съюз и препоръките на Европейската комисия, както и да се установят правила за ефективно прилагане на политиката в лозаро-винарския сектор и сектора на спиртните напитки.

По-рано днес министър-председателят Росен Желязков коментира темата, заявявайки, че няма да има ограничение върху количествата вино и ракия, които българските граждани могат да произвеждат в домашни условия. Той добави, че е разпоредил вчера на министъра на земеделието Георги Тахов проектозаконът да бъде свален от платформата за обществено обсъждане. 

Източник: БТА, Ивона Величкова    
Проектозакон Домашно производство Ракия Вино Министерство на земеделието Обществено обсъждане Български традици Министерство на земеделието
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

