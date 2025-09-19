Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

П убликуваният на 15 септември 2025 г. от Министерството на земеделието проектозакон за виното и спиртните напитки, който предвиждаше ограничаване на количеството домашно произведена ракия и въвеждаше изискването тя да се прави само от отгледани от производителя плодове, е свален от обществено обсъждане, информира ведомството. Според съобщението получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.
В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.
Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме
След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.
Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията.
Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?
Справка в портала за обществени консултации показва, че със законопроекта, публикуван на 15 септември, се очаква да се осигури актуална правна рамка за регулиране на обществените отношения в лозаро-винарския сектор и сектора на спиртните напитки, която е в съответствие с процедурите и изискванията на законодателството на Европейския съюз и препоръките на Европейската комисия, както и да се установят правила за ефективно прилагане на политиката в лозаро-винарския сектор и сектора на спиртните напитки.
По-рано днес министър-председателят Росен Желязков коментира темата, заявявайки, че няма да има ограничение върху количествата вино и ракия, които българските граждани могат да произвеждат в домашни условия. Той добави, че е разпоредил вчера на министъра на земеделието Георги Тахов проектозаконът да бъде свален от платформата за обществено обсъждане.