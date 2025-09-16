Пари

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

16 септември 2025, 10:20
Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?
Източник: iStock

В ажен въпрос за нацията е колко вино и ракия имаме право да произвеждаме за семейна консумация. Ако не сме регистрирани като винопроизводители, но отглеждаме лозя и сме регистрирани в лозарския регистър количеството не може да надвишава 5 хектолитра на година. Това е записано в нов Закон за виното и спиртните напитки, качен за обществено обсъждане, предаде Pariteni

Според него „Семейна консумация“ са произведените вино и ракия, които нямат търговско предназначение, получени са от грозде или плодове собствено производство, ограничени са по количество до 0,3 хектолитра за ракия и до 5 хектолитра за вино на година и са предназначени за консумация от домакинството на производителя на гроздето или плодовете.

Който произвежда, извежда от производствен обект, превозва, рекламира, предлага  за продажба или продава, или държи с цел производство или продажба в помещения за производство, преработка, складиране, опаковане или в транспортни средства лозаро-винарски продукти без да спазва изискванията на закона, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв./от 1022,58 до 2556,46 евро.

Забранява се засаждането, презасаждането или присаждането с некласифицирани винени сортове лози. Те ще трябва да бъдат изкоренени, като това ще става при всички случаи за сметка на лицето, което стопанисва площите, засадени в нарушение.

При заличаване на винен сорт лоза изкореняването на засадените със сорта площи се извършва в срок до 15 винарски години, следващи годината на заличаването. Когато преди изтичане на този срок виненият сорт лоза отново бъде включен в списък на класифицираните винени сортове лози и изкореняването още не е извършено, изкореняване не се извършва.

Не се издават разрешения за нови лозови насаждения и за презасаждане на площи, които ще се засаждат с лозя:

1. предназначени за експериментални цели;

2. предназначени за отглеждане на лозов посадъчен материал;

3. и са по-малки от 0,1 ха и от които ще се произвеждат вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за семейна консумация или за ползване от организации, които не извършват търговска дейност и произвеждат вино само за собствена консумация;

Изпълнителната агенция по лозата и виното ще поддържа дигитален лозарски регистър. В него ще се вписват:

1. гроздопроизводителите – физически или юридически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските стопани, които:

a) стопанисват площи с винени лозя в добро агротехническо състояние с изключение на лица, стопанисващи лозови насаждения под 0,1 ха, чиято продукция е предназначени за семейна консумация и/или не се използва за търговска дейност или;

б) са подали заявление за издаване на разрешение за засаждане на нови лозови насаждения;

2. винопроизводителите – еднолични търговци или юридически лица, с управляваните от тях обекти за производство на вино с описан производствен капацитет на предприятията за производство на вино;

3. оцетопроизводители – еднолични търговци или юридически лица с управляваните от тях обекти за производство на оцет с описан производствен капацитет на предприятията (оборудване по цехове и отделения).

Винена дестилатна спиртна напитка може да бъде означена като „гроздова ракия“, ако е:

1. с минимално алкохолно съдържание 40 обемни процента, и

2. получена чрез единична или двойна дестилация до 65 обемни процента на вино, получено от грозде, като виното, получено от 100 килограма грозде, не може да надвишава 75 литра.

Напитка от гроздови джибри,  може да бъде означена като „джиброва ракия“.

Плодовата ракия може да носи наименованието „ракия“, допълнено с името на плода, като например: „сливова ракия“ (от сорта „Prunus domestica), „кайсиева ракия“ (от сорта „Armeniaca vulgaris“), ракия от праскови, ябълки, круши, смокини, мирабели, цитрусови плодове или от друг плод, когато е произведена изключително и само от посочения вид плод, пише още в закона.

При етикетирането на спиртни напитки или бренди може да се вписват допълнителни специфични традиционни наименования:

1. „отлежала“ – за ракия, съзрявала в дървени бъчви не по-малко от 6 месеца,  като възрастта на най-младата съставка на купажа е не по-малка от 6 месеца или „отлежало“ за бренди, съзрявало в дъбови бъчви не по-малко от 6 месеца, като възрастта на най-младата съставка на купажа е не по-малка от 6 месеца;

2. „стара“ – за ракия, съзрявала в дървени бъчви не по-малко от 3 години, като възрастта на най-младата съставка на купажа е не по-малка от 3 години

3. „специална“ или „специално“ – за ракия или бренди, произведени по специална технология;

4. „резерва“ – за ракия, произведена от дестилати, съзрявали в дървени бъчви, като възрастта на най-младата съставка на купажа е не по-малка от 5 години,

5. „специална резерва“ – за ракия, произведена от дестилати, съзрявали в дървени бъчви, като възрастта на най-младата съставка на купажа е не по-малка от 10 години.

Източник: Pariteni    
Закон за виното и спиртните напитки Винопроизводство Лозарство Семейна консумация Ракия Лозарски регистър Засаждане на лози
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
