Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

"Категорично това няма да стане", заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти във връзка с публикуваните за обществено обсъждане нови правила за производството на домашна ракия и вино.

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

"Министерство на земеделието и храните отново несъгласувано публикува текстове, които нито са предварително съгласувани, нито е ясно каква е политиката, ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще се облагодетелства", каза още Желязков и съобщи, че още вчера е разпоредил министър на Георги Тахов законопроектът да бъде свален от обществено обсъждане.

"Това е посегателство върху изконен бит на българина и няма да се случи", добави Желязков.

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

В същото време Министерството на земеделието и храните официално информира, че публикуваният на 15 септември Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. От там обаче направиха уточнението, че МЗХ отговаря само за домашното вино, а ракията е в компетенциите на икономическото министерство.

От министерството на Георги Тахов обясняват, че получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

МЗХ ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията, уточняват от МЗХ.