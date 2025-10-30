България

Законна ли е школата на министъра на културата?

От район „Изгрев” обявиха, че школата работи вече 10 години с незаконен договор с читалище „Николай Хайтов”

30 октомври 2025, 19:42
П родължение на спора между културния министър Мариан Бачев и кмета на район „Изгрев”. След като Делян Георгиев разпореди проверка на читалището, в което се помещава театралната школа на Бачев, днес от администрацията обявиха, че школата работи вече 10 години с незаконен договор с читалище „Николай Хайтов”, предава NOVA.

Проверката започна, след като стана ясно, че един от преподавателите в нея - актьорът Росен Белов, е сред задържаните със Станимир Хасърджиев за принуда с оръжие.

„Аз нямам информация, имам подписан договор, какъвто е предложен от читалището. Сега разбирам, че има проблем. Предполагам, че настоятелството ще се събере и проблемът ще се реши, както и с всички останали договори”, заяви Бачев.

Източник: NOVA    
