България

Задържаната при визитата на Радев в Струмяни: "Никой няма право да ме мачка"

Гергана Петрова определи действията на полицаите като неоснователни

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 08:41
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С лучаят с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни предизвика вълна от въпроси относно действията на органите на реда. „Кой е тоя който е заповядал моя арест, тоя моя незаконен арест, кой е тоя човек да си признае”, попита Петрова в ефира на NOVA.

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Тя определи действията на полицаите като неоснователни и разказа, че униформените започнали да я стискат за ръцете и да я бутат, докато опитвали да я вкарат в патрулния автомобил.

Гергана Петрова свърза ареста си със своята обществена дейност и организирането на протести в района. „Аз съм си в моето село и си снимам, мога да си правя каквото си искам, аз съм свободен човек в свободна държава”, коментира Петрова и допълни, че по нейно мнение проверката на документите е била само претекст за задържането ѝ.

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Относно липсата на лична карта журналистката обясни, че документът е бил в автомобила ѝ, а дъщеря ѝ го занесла в районното управление в Сандански. Петрова дори показала снимка на личната си карта в телефона си, но по нейни думи полицаите изобщо не са поискали да я видят. 

Петрова разказа още, че по време на визитата е снимала началника на горското стопанство и първоначално дори не е забелязала присъствието на премиера. Тя подчерта, че и други хора на мястото не са носели документи, но единствено спрямо нея е била употребена сила. „Никой няма право да ме мачка и да ме стиска”, заяви активистката, настоявайки за пълна прозрачност кой е издал заповедта за отвеждането ѝ.

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Инцидентът стана публичен след разпространението на видеокадри, на които се вижда как трима полицаи отвеждат Петрова, докато тя настоява, че не е нарушила закона.

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От МВР и НСО обявиха, че жената е навлязла в журналистическа зона и е отказала да се легитимира. Премиерът Румен Радев разпореди проверка на случая, а политическите сили ГЕРБ, ПП и „Да, България” поискаха обяснения за полицейския произвол и ареста на журналист по време на изпълнение на служебните му задължения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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