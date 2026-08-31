„Всеки нов живот заслужава шанс“: 25 истории на деца от „Майчин дом“

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Президентът Илияна Йотова ще открие изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“ пред Народния театър, посветена на 50-годишнината на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“.

Експозицията представя 25 истории на преждевременно родени деца, като чрез техните съдби разказва за развитието на неонатологията, медицинския напредък и грижите на специалистите.

За пет десетилетия през клиниката са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 300 недоносени; през 1976 г. е създадено първото интензивно отделение за новородени в България.

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Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на фотографската изложба „Всеки нов живот заслужава шанс“ от 17:00 ч. пред Народния театър „Иван Вазов“, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Събитието е по повод 50-ата годишнина от създаването на Клиниката по неонатология на Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) „Майчин дом“ и се провежда под патронажа на президента.

Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа в първите дни на живота си. Изложбата проследява както съдбите на тези деца и техните семейства, така и развитието на неонатологията в „Майчин дом“, напредъка на медицината през годините, грижите на специалистите, родителските тревоги, надеждите и доверието към специалистите на болницата, обясниха от прессекретариата.

Изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“ представя историите на деца, родени преждевременно или с нужда от специализирана неонатологична грижа, а през техните съдби експозицията проследява и историята на Клиниката по неонатология. Всяка фотография е свързана с QR код, който отвежда посетителите до цялата история на детето, информираха и от лечебното заведение.

В „Майчин дом“ развитието на съвременната неонатална грижа започва да се ускорява през 70-те години. През 1976 г. доц. д-р Райна Арнаудова създава първото интензивно отделение за новородени в страната и заедно с анестезиолога д-р Александър Янков въвеждат механичната вентилация при новородени. Това поставя основата на съвременната интензивна неонатална грижа и дава възможност да бъдат лекувани все по-малки и незрели новородени. За пет десетилетия през Клиниката по неонатология са преминали над 250 000 новородени, сред които повече от 42 300 недоносени деца, посочиха от болницата.