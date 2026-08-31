България

Мъж нахлу в дом на майка с дете, реакцията на полицията ги вцепени

Две майки и малките им деца преживяха стресова ситуация в софийския квартал „Овча купел“. Мъж нахлува в дома на едната жена посред бял ден, а при другата опитва да разбие входната врата

Надежда Неменски Надежда Неменски

31 август 2026, 09:18
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Д ве майки и малките им деца преживяха стресова ситуация в софийския квартал „Овча купел“. Мъж нахлува в дома на едната жена посред бял ден, а при другата опитва да разбие входната врата. Полицията пристига около 40 минути по-късно, но мъжът, който тогава все още е на място, е освободен, съобщава NOVA.

„В 11:10 ч. бях с детето вкъщи и тъкмо трябваше да излезем навън. Изведнъж се чу силно тропане и някой се опита да влезе. Веднага звъннах на съпруга ми, а той подаде сигнал на 112. Дори не можах да стигна до вратата, защото бях толкова уплашена. От полицията казаха, че ще дойдат до 2-3 минути, а всъщност дойдоха 40 минути по-късно. Тропането продължи около 7-8 минути”, разказа първата потърпевша.

След това мъжът се качва на горния етаж при майка на дете на около годинка.

„Той направи първия си успешен опит да влезе вкъщи. Входната ни врата не беше заключена, защото съпругът ми беше около блока. Мъжът обаче не влезе като объркал се, а дойде до средата на всекидневната и застана на около 3 метра от мен и детето ми, което се беше вкопчило за крака ми от страх.

Мъжът ни гледаше с кървавочервени очи и тогава трябваше да запазя пълно самообладание, за да го изгоня. С умерен тон му казах, че е сбъркал дома. Той обаче не каза нищо, а просто се гледахме, вдигна ръце, обърна се и с бавна походка тръгна. В същия момент по най-бързия начин заключих вратата.

Пет секунди по-късно обаче той се върна и отново опита да влезе у дома. Съпругът ми се качи и намери човека около 2-3 минути по-късно. Той пое риск и с психологическа игра се опита да го изкара от сградата”, каза другата потърпевша.

Според едната майка човекът бил напълно адекватен и се опитал да се изкара жертва. „Оправда се с хапчета и каза: „Какво като кажа на полицията, че съм луд и не съм добре. Нищо не могат да ми направят”. И точно така се оказа. След пристигане на екипа му взеха личната карта, въведоха му ЕГН-то и го попитаха какво взима. Мъжът им показа малка зелена кутийка, а отговорът на полицая беше: „Добре. Заповядай. Недей да правиш повече така, защото наистина ще стреснеш някого”, твърди тя.

Единият полицай им казал просто да се приберат по домовете си. „Настоях мъжът поне да бъде изкаран от района, а отговорът беше: „То така се трепат хора”, добави майката.

От полицията потвърдиха, че са изпратили екип на място. Стана ясно, че мъжът е бил в нетрезво състояние, а обяснението му е, че се объркал и потропал на чужда врата.

Днес жените имат намерения да подадат жалба. Едната от тях каза, че след случая вече не се е прибирала в собствения си дом.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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