Краят на лятото е идеален за „кокосов“ маникюр

- Coconut chrome nails е една от актуалните тенденции за лято 2026 - ярко или млечно бяло, комбинирано с хромирана пудра за сияен, перлен ефект.
- Техниката е лесна: 2 слоя плътен бял лак + хромираща пудра, втривана до гладък блясък; на светлина могат да се появят фини сини, розови или шампански отблясъци.
- За по-семпъл вариант може да се използва бял перлен лак, който създава подобен сияен ефект без отделна хромираща пудра.
Когато става дума за бял лак през лятото, изборът е почти безкраен - от млечно кокосово бяло и ванилово лате до нюанси с вдъхновение от русалки. Това е лесен и ефектен начин да подчертаете тена си, а през 2026 г. класическият бял маникюр получава нов прочит чрез различни текстури и покрития.
Тенденцията на лято 2026 е coconut chrome nails - ярко, чисто бяло, върху което е нанесена хромираща пудра.
- Какво представляват „кокосовите хромирани“ нокти?
Не може да се говори за хромирани нокти, без да се споменат Хейли Бийбър и нейният любим маникюрист Зола Ганзоригт, свързвани с популяризирането на т.нар. glazed donut nails.
„Кокосовият хром“ е своеобразна версия на тази дългогодишна тенденция през 2026 г. Вместо неутрална основа като OPI Bubble Bath или Put It In Neutral се използва бял нюанс.
Той може да бъде:
- ярко и плътно бял;
- по-мек и млечен;
- по-топъл, с кремав оттенък.
Новата тенденция, която виждаме навсякъде (снимки)
- Как се прави бял хромиран маникюр?
Тайната не е просто в белия лак, а в полупрозрачния сияен ефект, който хромираното покритие добавя. В зависимост от светлината ноктите могат да отразяват нежни нюанси на светлосиньо, розово или шампанско.
Най-лесният начин е:
- Нанесете плътен бял лак като основа.
- След това добавете специална хромираща пудра.
- Втрийте я върху нокътя, докато получите гладък, светещ хромиран ефект.
Ако не сте запознати с хромиращите пудри или предпочитате по-семпъл маникюр, добра алтернатива е бял перлен лак. Той придава необходимия блясък само с един слой.
Важно е основата да бъде достатъчно плътна и нокътната плочка да не прозира. Затова може да са необходими два слоя бял лак.
Резултатът: чисто бял, млечен и сияен маникюр с фин перлен отблясък - достатъчно минималистичен за всекидневието, но с точно толкова хромиран блясък, колкото е необходим за края на лятото.