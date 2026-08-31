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Краят на лятото е идеален за „кокосов“ маникюр

Бял лак и хромираща пудра създават млечен, сияен ефект, който превръща класическия маникюр в актуален тренд

31 август 2026, 06:49
Краят на лятото е идеален за „кокосов“ маникюр
Източник: iStock/Getty Images
  • Coconut chrome nails е една от актуалните тенденции за лято 2026 - ярко или млечно бяло, комбинирано с хромирана пудра за сияен, перлен ефект.
  • Техниката е лесна: 2 слоя плътен бял лак + хромираща пудра, втривана до гладък блясък; на светлина могат да се появят фини сини, розови или шампански отблясъци.
  • За по-семпъл вариант може да се използва бял перлен лак, който създава подобен сияен ефект без отделна хромираща пудра.

Когато става дума за бял лак през лятото, изборът е почти безкраен - от млечно кокосово бяло и ванилово лате до нюанси с вдъхновение от русалки. Това е лесен и ефектен начин да подчертаете тена си, а през 2026 г. класическият бял маникюр получава нов прочит чрез различни текстури и покрития.

Тенденцията на лято 2026 е coconut chrome nails - ярко, чисто бяло, върху което е нанесена хромираща пудра.

Източник: iStock
  • Какво представляват „кокосовите хромирани“ нокти?

Не може да се говори за хромирани нокти, без да се споменат Хейли Бийбър и нейният любим маникюрист Зола Ганзоригт, свързвани с популяризирането на т.нар. glazed donut nails.

„Кокосовият хром“ е своеобразна версия на тази дългогодишна тенденция през 2026 г. Вместо неутрална основа като OPI Bubble Bath или Put It In Neutral се използва бял нюанс.

Той може да бъде:

  1. ярко и плътно бял;
  2. по-мек и млечен;
  3. по-топъл, с кремав оттенък.

Новата тенденция, която виждаме навсякъде (снимки)

  • Как се прави бял хромиран маникюр?

Тайната не е просто в белия лак, а в полупрозрачния сияен ефект, който хромираното покритие добавя. В зависимост от светлината ноктите могат да отразяват нежни нюанси на светлосиньо, розово или шампанско.

Най-лесният начин е:

  1. Нанесете плътен бял лак като основа.
  2. След това добавете специална хромираща пудра.
  3. Втрийте я върху нокътя, докато получите гладък, светещ хромиран ефект.

Ако не сте запознати с хромиращите пудри или предпочитате по-семпъл маникюр, добра алтернатива е бял перлен лак. Той придава необходимия блясък само с един слой.

Важно е основата да бъде достатъчно плътна и нокътната плочка да не прозира. Затова може да са необходими два слоя бял лак.

Резултатът: чисто бял, млечен и сияен маникюр с фин перлен отблясък - достатъчно минималистичен за всекидневието, но с точно толкова хромиран блясък, колкото е необходим за края на лятото.

Източник: vogue    
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