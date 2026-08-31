Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Н а 31 август изтича срокът, в който клиентите могат да подадат възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода.
От „Топлофикация София“ напомнят на потребителите да проверят своите изравнителни сметки и при несъгласие с начислените суми да подадат възражение в рамките на определения срок.
Излязоха изравнителните сметки за парното в София
- Възможен е и допълнителен отчет
Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си по време на редовния годишен отчет на уредите за дялово разпределение, все още могат да поискат допълнителен отчет.
Това е важно, тъй като липсата на достъп при отчет може да повлияе върху начина, по който се изчислява потреблението и съответно върху размера на изравнителната сметка.
За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.
- Уредите трябва да бъдат подменени
От дружеството напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционно отчитане.
Подмяната трябва да бъде извършена до края на годината. Потребителите, при които все още има стари уреди, е необходимо да предприемат действия по тяхната замяна в определения срок.
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Дистанционното отчитане има за цел да улесни процеса по измерване на потреб.лението, като отпадне необходимостта от посещение на жилищата за физически отчет на уредите