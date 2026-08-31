Спешна среща с премиера и здравния министър заради реформите в здравеопазването искат пациентски организации

П ет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова заради предстоящите и обсъждани реформи в здравеопазването. Това съобщиха от организациите.

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В общата си позиция те посочват, че промените в системата не трябва да се разглеждат като отделни административни решения, а през целия път на пациента - от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа.

Писмото е подписано от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Националния алианс на хората с редки болести - България, Сдружението за развитие на българското здравеопазване и фондация „Една от 8“.

Организациите настояват срещата да се проведе в най-кратък срок и поставят четири основни групи въпроси – бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), проблемите с недостига на лекарства, реформите в регионалните здравни инспекции, спешната помощ и ТЕЛК, както и финансирането на здравната система.

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Какво притеснява пациентските организации

Един от основните въпроси е бъдещето на НСЦРЛП. Според пациентските организации евентуалното закриване, преобразуване или промяна на статута на съвета крие риск от загуба на натрупан експертен капацитет в областта на оценката на здравните технологии, ценообразуването и реимбурсирането.

Те настояват всяка промяна да бъде предшествана от оценка на въздействието и от ясни гаранции, че няма да доведе до забавяне на процедурите или до затруднен достъп на пациентите до нови терапии.

Сериозен проблем остава и недостигът на лекарства. От организациите посочват, че продължават да получават сигнали за затруднен достъп до различни медикаменти.

Затова те настояват за по-устойчив механизъм за ранно установяване на риск от недостиг, проследяване на наличностите и координирана реакция между институциите.

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„Пътят на пациента“ да бъде в центъра на реформите

Пациентските представители поставят и по-широкия въпрос дали предстоящите промени действително ще улеснят хората, които използват здравната система.

Според тях реформите в регионалните здравни инспекции, спешната медицинска помощ и медицинската експертиза не трябва да се разглеждат като независими процеси.

За пациента това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагностика, достъп до специалист, лечение, решение на ТЕЛК, рехабилитация и последваща грижа.

„Пациентските организации не защитават конкретни административни структури или единствено отделни елементи на здравната система. Нашата позиция е насочена към гарантиране на достъпен, последователен и непрекъснат път на пациента през системата на здравеопазването“, се посочва в общата позиция.

Организациите настояват още при планирането на всяка реформа да бъде ясно какво ще се промени за пациента и как ще бъде измерен резултатът.

Сред въпросите, които те поставят, са дали ще се съкрати времето за диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпът до спешна помощ, дали ще намалее административната тежест при ТЕЛК и дали различните звена в здравната система ще започнат да работят по-добре координирано.

Според пациентските организации това е особено важно за хората с хронични и тежки заболявания. При онкологичните заболявания навременната диагностика и бързото започване на терапия могат да бъдат решаващи за прогнозата. При хроничните бъбречни заболявания ранното откриване и проследяване могат да забавят достигането до диализа.

При редките заболявания пациентите често преминават през дълъг процес – от поставянето на диагноза и намирането на специалист до достъпа до лечение, медицинска експертиза и социална подкрепа.

„Тези процеси не са отделни за пациента. Проблемът започва тогава, когато системата е организирана около институциите, а не около човека, който трябва да премине през тях“, посочват организациите.

Те настояват представителите на пациентите да бъдат включвани още на етапа на планиране на реформите, а не след като решенията вече са взети.

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Искат и разговор за бюджета на здравеопазването

Пациентските организации настояват и за отделна среща, посветена на финансирането на здравната система.

Според тях трябва да бъде обсъдена устойчивостта на бюджета и разпределението на средствата между профилактика, ранна диагностика, лечение, лекарствена политика и иновации.

„Не поставяме въпроса за запазване на конкретни институции като самоцел. Поставяме въпроса дали всяка промяна прави системата по-достъпна, по-бърза и по-сигурна за пациента“, заявяват организациите.

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"Няма "чистка" в здравното министерство"

Искането за среща идва на фона на административните промени в системата на здравеопазването.

Миналата седмица здравният министър Катя Ивкова заяви, че в Министерството на здравеопазването няма „чистка“. Повод за думите ѝ беше подаденото заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор от доц. Ангел Кунчев.

„За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата“, заяви Ивкова на брифинг пред здравното министерство.

По думите ѝ оставката на Кунчев не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа.