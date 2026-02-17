Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Л иса „Left Eye“ Лопес бе един от най-ярките американски музиканти, появили се в края на 90-те и началото на 2000-те години. Известна с емблематичните си изпълнения като член на R&B триото TLC, рапърката бе основният текстописец на групата. Нейното влияние се усеща и до днес, тъй като хитове като „No Scrubs“, „Waterfalls“ и „Creep“ остават не по-малко популярни.

Извън сцената Лопес бе известна както със своята социална ангажираност, така и с редица противоречия. Тя използва славата си и музиката на TLC, за да привлече вниманието към сериозни проблеми като насилието между бандите и епидемията от СПИН. Същевременно тя влезе в заглавията на вестниците, след като опожари имението за 1,3 милиона долара, което споделяше с тогавашния си приятел – футболиста Андре Райсън.

Новината за внезапната смърт на 30-годишната Лиса през 2002 г. също бе обгърната от странни обстоятелства. Скоро след трагедията стана ясно, че само седмици преди да загине в автомобилна катастрофа в Хондурас, тя е пътувала в микробус, който фатално блъска 10-годишно момче. Детето също се е казвало Лопес.

Години по-късно документалният филм на VH1 „Последните дни на Left Eye“ показа кадри, заснети от самата певица в дните преди смъртта ѝ. В тях тя споделя предчувствието си, че е преследвана от „дух“.

Ето всичко, което трябва да знаете за Лиса „Left Eye“ Лопес и необичайните обстоятелства около нейния край.

Трудното детство на Лиса Лопес

Лиса Никол Лопес е родена на 27 май 1971 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Тя е едно от трите деца на Уанда и Роналд Лопес-старши. Израства в семейство на военен, а баща си описва като „много строг и властен“.

Определенията „строг“ и „доминиращ“ обаче са слаби думи – бащата на Лиса по-точно би могъл да бъде описан като насилник. Според Access Atlanta Лопес си спомня случай от детството си, в който баща ѝ ухапал майка ѝ, докато тя се опитвала да напусне семейния апартамент.

„Не можех да повярвам, че я е ухапал“, разказва тя. „Бях ужасена, мислех си, че не е възможно той да хапе майка ми. Тя блъскаше лицето му, а той хапеше пръстите ѝ.“ Когато майка ѝ най-накрая успяла да се измъкне, попитала децата дали ще тръгнат с нея. Докато Лиса и брат ѝ стояли вцепенени от страх, сестра ѝ направила знак, че иска да тръгне, но баща им я повалил обратно на земята.

„През останалата част от нощта седяхме в ъгъла, вцепенен от ужас, че ще ни убие“, спомня си Лопес. „Той лежеше на дивана с касапски нож в ръка.“

Въпреки будното си и травматично детство, Лиса намира утеха в музиката. Още в ранна възраст се научава да свири на пиано и сформира трио с братята и сестрите си, известно като „The Lopes Kids“. Те пеят предимно на местни църковни събития, но още тогава е ясно, че Лиса притежава онова специално „je ne sais quoi“, което отличава истинските звезди.

В началото на 90-те години за Лиса Лопес идва и големият пробив.

„Left Eye“: Сърцето и душата на TLC

Когато е на 19 години, Лиса чува за кастинг за нова R&B/хип-хоп момичешка група и заминава за Атланта. Прослушването минава успешно и тя, заедно с Тион Уоткинс и Кристъл Джоунс, сформира групата „2nd Nature“ под крилото на мениджъра Пери „Пебълс“ Рийд. Скоро след това се преименуват на TLC – по първите букви от имената на участничките.

Сътрудничеството с Джоунс обаче не потръгва и тя е заменена от Розонда Томас. Това създава проблем – името TLC вече не съответства на новия състав. Решението е просто: на Томас е даден прякорът „Chilli“.

Лопес и Уоткинс също приемат псевдоними. Уоткинс става „T-Boz“ (от буквата Т и жаргона за шеф – „Boz“), а Лопес избира „Left Eye“ (Лявото око). Този прякор всъщност ѝ е даден още преди групата от Майкъл Бивинс от New Edition, който веднъж ѝ казва: „Това е лявото ти око. Не знам какво е, но е красиво.“ За да подчертае псевдонима си, Лиса често носи очила с презерватив върху лявата леща (за да пропагандира безопасен секс) или рисува черна ивица под окото си. По-късно тя си поставя и пиърсинг на лявата вежда.

Според биографията на Лопес от WBSS Media, групата се превръща в световна сензация веднага след дебютния си албум Ooooooohhh… On the TLC Tip (1992). С излизането на втория им албум CrazySexyCool през 1994 г., TLC се утвърждават като една от най-успешните момичешки групи в историята.

През същата година обаче Лопес попада в криминалните хроники по друга причина. Тя се намира в бурни отношения с футболиста Андре Райсън и след лют скандал подпалва къщата им на стойност 1,3 милиона долара. По-късно тя обяснява, че е искала само да изгори маратонките на Райсън във ваната, но огънят бързо обхванал целия дом.

Тя твърди, че Райсън се е прибрал от нощно излизане и е започнал да я бие, заради което тя е потърсила отмъщение чрез огъня. В крайна сметка Лопес се признава за виновна в палеж и е осъдена на пет години пробация и глоба от 10 000 долара (което е и една от причините TLC да обявят фалит година по-късно). Тя преминава и курс за лечение на алкохолизъм. Междувременно Лиса има желание да се развива извън рамките на групата. В интервю за списание Vibe през 1999 г. тя споделя: „Приключих с тази ера. Не мога да застана на 100 процента зад този проект на TLC и зад музиката, която се предполага, че ме представя.“

Колежките ѝ от групата не приемат това добре, наричайки я „егоистична“, „зла“ и „безсърдечна“, след като тя ги предизвиква всяка да издаде солов албум, за да се види кой е „най-великият“ член на състава.

Очаквано Уоткинс и Томас отхвърлят предизвикателството, но за Лиса това е началото на една потенциално успешна солова кариера. За съжаление, този път е трагично прекъснат през 2002 г.

Смъртта на Лиса „Left Eye“ Лопес

Години преди фаталния инцидент, Лиса Лопес изпитва силно влечение към Хондурас. Всичко започва след урагана Мич, който опустошава страната през 1998 г. Лиса е решена да помогне на хондураския народ чрез хуманитарна дейност и по-късно чрез образователни проекти.

Според списание People обаче тя не е пътувала до Хондурас само с благотворителна цел. Използвала е страната и като убежище от напрежението в шоубизнеса – място, където да се усамоти сред природата за дни наред.

На 30 март 2002 г. Лопес предприема поредното си пътуване до Хондурас с група от 12 гости. Пътуването е замислено като духовно уединение с йога и посещение на горещи извори, като Лиса щедро поема всички разходи.

Въпреки добрите намерения, престоят е белязан от трагедия. В началото на април личната асистентка на Лопес, Стефани Патерсън, шофира нает микробус, когато 10-годишно момче внезапно изскача пред автомобила. Лиса е в колата в момента на сблъсъка. Тя веднага излиза и се втурва към детето, държейки главата му, докато останалите се опитват да го съживят и да го отведат в болница. По-късно тя разбира, че името на момчето е Байрон Фуентес Лопес. Макар да не са били роднини, съвпадението на фамилиите силно я разтърсва.

Никой, включително семейството на Байрон, не подава сигнал в полицията. Майка му, Глория Фуентес, по-късно казва: „Защо ни е полиция? Лиса беше прекрасен човек, видях как се отнесе към мен и как се грижеше за сина ми.“

Лопес заплаща болничните сметки и погребението на Байрон.

Въпреки че не е била виновна, инцидентът тежи на съвестта ѝ: „Не мисля, че някога ще го преживея“, споделя тя. Лиса носи със себе си видеокамера и заснема голяма част от ежедневието си, включително разказа си за случилото се. В тези записи, използвани по-късно в документалния филм, тя казва, че чувства присъствието на „дух“, който я следва.

Това предчувствие се превръща в зловещо предсказание на 25 април 2002 г., когато Лиса загива при автомобилна катастрофа в Рома, Хондурас. В този съдбовен ден тя шофира нает джип към мястото на планирани видеоснимки. Автомобилът е бил предназначен за седем души, но вътре са били натъпкани десетима. Докато изпреварва пикап с превишена скорост, Лиса изгубва контрол и излиза от пътя. Тя е изхвърлена от превозното средство и получава фатални наранявания в областта на главата и гърдите. Останалите пътници се отървават със счупвания. По ирония на съдбата, тъй като камерите са били включени, последните мигове на Лопес са запечатани на видео.

Това бе жесток край за един живот, донесъл радост на милиони. Колежките ѝ от групата приемат загубата изключително тежко. „Всички израснахме заедно, бяхме близки като семейство. Днес наистина загубихме сестра“, се казва в официалното им изявление.

Според Biography за тях е било почти непосилно да бъдат в студиото, докато работят по следващия албум и чуват гласа на Лиса от старите записи.

Групата така и не заменя Лопес – „Не можеш да замениш момиче от TLC“, заявява Розонда Томас. През годините те продължават да почитат нейното наследство, включвайки архивни кадри с нея в концертите си.

„Искам да празнувам живота ѝ“, казва Тион Уоткинс през 2017 г. „Искам да се чувствам добре от това, което постигнахме заедно. Не искам повече да потъвам в мрак. Искам да усещам, че сме изградили нещо велико и да продължавам напред заради нея.“