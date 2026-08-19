Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер

Два изстрела в гърдите и тяло в шахта: Разкрития за убийството в Съединение

С илен вятър накара пожарът между врачанските села Габаре и Тлачене да излезе от периметъра, в който беше локализиран и в гасенето да се включи и военен хеликоптер, каза пред БТА Денислав Митов, началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“– Враца.

Пожарът пламна във вторник в гориста и труднодостъпна местност и до момента е обхванал около 1200 декара площ.

Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим

Освен военния хеликоптер с огъня се борят 29 пожарникари с осем пожарни автомобила от противопожарните служби в Бяла Слатина, Мездра, Враца и Роман. Те са подпомагани от 10 горски служители. Правят се просеки и линии, каза още Денислав Митов.

Задействаха BG-ALERT заради пожар в Дупница

Според информация, публикувана на страницата на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца, само вчера на територията на областта са възникнали 16 пожара в сухи треви и два пожара в отпадъци, пет пожара са нанесли материални щети.