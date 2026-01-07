България

За изтеглянето на "Кайрос": Морска администрация поиска от собственика да възстанови 270 371 евро

Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията

7 януари 2026, 10:01
М орска администрация поиска от собственика на “Кайрос” възстановяване на всички разходи, направени от държавата за изтеглянето на танкера. Агенцията вече е връчила нотариална покана на българския агент на корабособственика чрез частен съдебен изпълнител.

Три влекача придвижват заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

В срок до 12 януари 2026 г. корабособственикът следва да възстанови на държавата сумата от 270 371 евро, предава NOVA.

Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията по извеждане на „Кайрос“ от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив.

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

На 12 декември миналата година правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на кораба до безопасно място.

В операцията, проведена на 15 декември 2025 г., участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба. Всички действия по обезопасяване и буксировка на танкера бяха извършени под постоянния контрол на ИА “Морска администрация”.

