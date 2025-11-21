"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

"Възраждане" ще сезира Конституционния съд за текстове в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това обяви в кулоарите на парламента Костадин Костадинов.

В подкрепа на идеята са се подписали 51 депутати от "Възраждане", от МЕЧ и няколко от "Величие".

Костадинов посочи, че въпросните текстове са "опит на българската държава, в лицето на ГЕРБ и на ДПС, да завземе частната собственост в "Нефтохим".

"Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е да има неприкосновена частна собственост", каза Костадинов.

"Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл“ ще заведе съдебни дела, не дело, а дела. Тук не говорим само за една компания. Няколко са тези, които оперират в България, и всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове", отбеляза Костадинов.

Той изрази надежда за Конституционният съд да излезе с решение максимално бързо.

Искането ще бъде внесено днес (21 ноември) от депутатите народни представители от Комисията по енергетика - Искра Михайлова, Даниел Проданов и Йордан Тодоров.