Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" влизат в сила

21 ноември 2025, 07:24
Санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" влизат в сила
Източник: БГНЕС

О т днес (21 ноември) влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт". Великобритания, която също наложи мерки срещу двата най-големи руски производителя на петрол, заради ролята им във финансирането на войната в Украйна, изключи от своите санкции още две подразделения на "Лукойл" в България.

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Частичната отмяна на санкциите на САЩ до края на април отлага опасенията за зимните доставки на гориво в България, където "Лукойл" управлява рафинерията, стотици бензиностанции, както и ключови складови бази.

Великобритания вече издаде специален лиценз и за две германски дружества на "Роснефт", които са под държавен германски контрол. 

САЩ също последваха примера, за да гарантират енергийната стабилност на съюзниците си.

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Великобритания разшири също така санкционното изключение, позволяващо трансакции с българските операции на "Лукойл“, за да обхване още две дъщерни дружества - "Лукойл-България Бункер“ и "Лукойл Ейвиейшън България“, съобщи британското правителство, предаде БНР

Лицензът, първоначално издаден на 14 ноември, за да поддържа работата на рафинерията в Бургас и свързаните с нея бензиностанции след тяхното изземване от руската "Лукойл“, сега се отнася и за допълнителните дружества.

САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

Новият документ позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България“ ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, "Лукойл-България Бункер“ и "Лукойл Ейвиейшън България“, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година. 

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл“ и "Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ. 

Източник: БНР    
лукойл роснефт сащ санкции
