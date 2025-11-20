Изслушaха шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

П арламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред изслуша единствения кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) - Деньо Денев. В момента той изпълнява функциите на председател на агенцията.

При представянето на Денев, Хасим Адемов, съветник в политическия кабинет на министър-председателя, заяви, че кандидатът е дългогодишен служител в структурите на службите за сигурност. По неговите думи, Денев има богат професионален опит и отлични организационни качества, прилага ефективно професионалните си умения и натрупаните знания за решаване на служебните задачи. Той е многократно награждаван за работата си в МВР и ДАНС. Адемов подчерта още, че Денев притежава критично мислене при решаването на проблеми и проявява постоянство, отговорност, находчивост и инициативност при изпълнение на служебните си задължения.

На въпрос от народния представител Илиян Йончев от „БСП - Обединена левица“ относно подобряването на работата на ДАНС по отношение на публичността на предприеманите от агенцията действия, Денев отговори, че естеството на дейността не предполага публичност. В голяма част от случаите става въпрос за класифицирана или по друг начин защитена информация, както и за действия, свързани с наказателни производства. Той допълни, че всяка година се изготвя публичен доклад за дейността на агенцията.

В отговор на въпрос от народния представител Николай Златарски от „ДПС - Ново начало“ относно мнението на международните партньори за работата на ДАНС, Денев заяви, че оценката им е много висока. „Полагаме ежедневни усилия да надграждаме това, което сме изградили през годините, и смятам, че срещаме разбиране и съдействие от тяхна страна“, каза той.

На въпрос от Божидар Божанов от „Да, България“ за срещите му с лидери на парламентарни партии, Денев отговори, че извън служебните си задължения не се среща с политически ангажирани лица. На уточняващ въпрос дали срещите с лидери на политически партии са част от служебните му задължения, той заяви, че всичко, което е в интерес на националната сигурност, е част от тези задължения.