Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Сумска област не е сред регионите на Украйна, за които Русия претендира

5 януари 2026, 16:26
Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област
Източник: EPA/БГНЕС

Р усия обяви, че е превзела Грабовски, селище в североизточната украинска Сумска област, разположена близо до руската граница, където Киев съобщи в края на декември, че отблъсква руска офанзива, предаде "Франс прес".

"Подразделенията на обединената войскова групировка "Север" са поели контрола над населеното място Грабовски в област Суми в резултат на активни операции", съобщи руското Министерство на отбраната в ежедневната си сводка.

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Украинската армия съобщи през декември за сражения в този сектор, след като руски войници пресякоха границата. Руските сили вече окупират над 200 кв. км територия в Сумска област.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец обвини армията на Москва, че е евакуирала "насилствено" около 50 цивилни от Грабовски към Русия. АФП подчертава, че не е в състояние да провери тези твърдения.

Украйна: Русия подготвя мащабна провокация с жертви

Сумска област не е сред регионите на Украйна, които Москва обяви, че е анексирала, но президентът Владимир Путин нареди на войските си да създадат "буферна зона", която да пречи на украинските сили да навлизат в Русия, както стана през лятото на 2024 г.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Русия война Украйна
