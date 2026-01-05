Свят

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

5 януари 2026, 16:47
Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест
Източник: Getty Images

Т урска гражданка е завела дело в Анкара, в което твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е нейният биологичен баща, съобщава Ihlas News Agency (IHA). Дело е подадено в 27-и съд в Анкара с искане за ДНК тест, който да определи биологичното родство. Въпреки че първоначално съдът е отхвърлил искането, ищцата е обжалвала решението пред по-висша инстанция и процесът продължава.

Семейните съдилища в Турция разглеждат дела, свързани с личен статус, включително определяне на бащинство, осиновяване и спорове за произход. В този случай ищцата се опитва да търси подобен правен път и в САЩ чрез дипломатически канали.

  • Искът се базира на семейни твърдения и официални документи

55-годишната Нея Озмен от Анкара разказва, че започнала да се пита за биологичния си произход след несъответствия в официалните й актове за раждане и изказвания от нейното семейство. Тя твърди, че биологичната ѝ майка е американка на име София. Озмен твърди още, че майка ѝ е дадена за осиновяване скоро след раждането.

Според Озмен тя била регистрирана под името на друга жена, която преди това е загубила дете, практика, която не е била необичайна при неформално осиновяване преди десетилетия. Тези несигурности, съчетани с дългогодишни въпроси за семейния  ѝ произход, я подтикнали да потърси правно изясняване на бащинството.

  • Действията надхвърлят Турция

Озмен е заявила пред медиите, че първо е завела делото в Турция, но след като съдът е отхвърлил искането, е обжалвала решението. В същото време тя е изпратила правен иск до семеен съд в САЩ чрез американското посолство, като е поискала същият въпрос да бъде разгледан и там.

Главната  ѝ цел е Доналд Тръмп да предостави ДНК проба, за да бъде ясно установено биологичното родство. ДНК тестът е стандартен научен метод, който съдиите използват по целия свят за точно определяне на родителство.

  • Лични мотиви и очаквания

В изявление пред IHA Озмен разказва, че е родена през 1970 г. и че за първи път започнала да подозира връзка с Тръмп по време на президентската кампания в САЩ през 2017 г. Жената, която я е отгледала, тогава твърдяла, че Тръмп е нейният баща, твърдение, в което тя първоначално трудно повярвала.

Озмен подчертава, че целта  ѝ не е да обвинява или да съди публично Тръмп, а да намери яснота. Тя желае да се срещне с него лично, за да разбере дали е знаел за нейното съществуване и да бъде призната от семейството му, ако твърдението ѝ се окаже вярно.

  • Сходство и бъдещи планове

Озмен добавя, че вярва, че прилича на Тръмп и на някои от неговите деца, като това физическо сходство укрепва решението  ѝ да продължи с правния процес. Ако се потвърди, че Тръмп е нейният биологичен баща, тя би обмислила да живее с него, като същевременно запази връзките си с Турция, където е израснала и продължава да живее.

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение. Правните стъпки както в Турция, така и потенциално в САЩ, продължават.

Източник: Ihlas News Agency (IHA)    
ДНК тест Бащинство Доналд Тръмп Нея Озмен Съдебно дело Турция САЩ Биологичен произход Осиновяване Семеен съд
Последвайте ни

По темата

„Български пощи“ сменят левовете в евро

„Български пощи“ сменят левовете в евро

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Разкрит е лошият навик на принцеса Кейт у дома

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Мистериозното

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 10 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 10 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 8 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 8 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гренландия реагира остро на заплахата на Тръмп

Гренландия реагира остро на заплахата на Тръмп

Свят Преди 16 минути

Тръмп: Ще се занимаем с Гренландия след около два месеца

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Свят Преди 41 минути

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Разследват за педофилия изкуствения интелект на Мъск

Свят Преди 1 час

Рение: Това няма място в Европа

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

Две жертви и ранени в тежки катастрофи във Варненско

България Преди 2 часа

<p>Мистериозна розова слуз на плаж в Тасмания поражда опасения</p>

Мистериозна розова слуз на усамотен плаж в Тасмания поражда опасения

Любопитно Преди 2 часа

Агенцията за опазване на околната среда заявява, че подобни явления са "естествен процес", но морски учен предупреждава, че разрастването е "значително" през последните часове

<p>Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ</p>

Мадуро е заплашен от смъртна присъда в САЩ, докараха го с хеликоптер в Манхатън, за да се изправи пред съда

Свят Преди 2 часа

Той слезе от хеликоптера в Манхатън, заедно с жена, за която се предполага, че е негова съпруга

<p>Джокович напусна асоциацията на тенисистите</p>

Джокович напусна Професионалната асоциация на тенисистите

Свят Преди 2 часа

Джокович: За мен тази глава вече е затворена

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

НСО с мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

България Преди 2 часа

Събитието започва в 11.00 часа пред Паметника на Незнайния воин

<p>Зеленски назначи бивш&nbsp;канадски заместник-премиер за икономически съветник</p>

Зеленски назначи бившия канадски заместник-премиер Кристиа Фрийланд за икономически съветник

Свят Преди 2 часа

Тя е определяна като експерт в "привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации"

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Любопитно Преди 3 часа

Телевизионната аудитория в активна възраст изпрати старата година и посрещна новата 2026-а с програмата на медията

16-годишен катастрофира край Мадан

16-годишен катастрофира край Мадан

България Преди 3 часа

Той се е ударил в паркиран край пътя друг автомобил

Снимката е илюстративна

Жена в болница три пъти за година заради любимия чай

Свят Преди 3 часа

Любимият билков чай предизвика сериозни здравословни проблеми – симптомите изчезнаха след отказ от женско биле

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

Свят Преди 3 часа

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

<p>Тайланд и Камбоджа изпълняват постепенно споразумението за прекратяване на огъня</p>

Китай: Споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа се прилага постепенно

Свят Преди 3 часа

Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа

Маймуна потроши магазин за китари

Маймуна потроши магазин за китари

Свят Преди 3 часа

Капуцин канел е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин в Тенеси

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Свят Преди 3 часа

Последните 16 души, загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, са идентифицирани

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Дъщерята на Гала – Мари Константин, разкри пола на бебето си с трогателен семеен момент

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 януари, понеделник

Edna.bg

ЦСКА уреди още един нов

Gong.bg

Треньор от Левски и двама нови започнаха в „Надежда“

Gong.bg

Мадуро и съпругата му се изправят пред съда в Ню Йорк (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg