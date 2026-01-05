Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Т урска гражданка е завела дело в Анкара, в което твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е нейният биологичен баща, съобщава Ihlas News Agency (IHA). Дело е подадено в 27-и съд в Анкара с искане за ДНК тест, който да определи биологичното родство. Въпреки че първоначално съдът е отхвърлил искането, ищцата е обжалвала решението пред по-висша инстанция и процесът продължава.
Семейните съдилища в Турция разглеждат дела, свързани с личен статус, включително определяне на бащинство, осиновяване и спорове за произход. В този случай ищцата се опитва да търси подобен правен път и в САЩ чрез дипломатически канали.
- Искът се базира на семейни твърдения и официални документи
55-годишната Нея Озмен от Анкара разказва, че започнала да се пита за биологичния си произход след несъответствия в официалните й актове за раждане и изказвания от нейното семейство. Тя твърди, че биологичната ѝ майка е американка на име София. Озмен твърди още, че майка ѝ е дадена за осиновяване скоро след раждането.
Според Озмен тя била регистрирана под името на друга жена, която преди това е загубила дете, практика, която не е била необичайна при неформално осиновяване преди десетилетия. Тези несигурности, съчетани с дългогодишни въпроси за семейния ѝ произход, я подтикнали да потърси правно изясняване на бащинството.
- Действията надхвърлят Турция
Озмен е заявила пред медиите, че първо е завела делото в Турция, но след като съдът е отхвърлил искането, е обжалвала решението. В същото време тя е изпратила правен иск до семеен съд в САЩ чрез американското посолство, като е поискала същият въпрос да бъде разгледан и там.
Главната ѝ цел е Доналд Тръмп да предостави ДНК проба, за да бъде ясно установено биологичното родство. ДНК тестът е стандартен научен метод, който съдиите използват по целия свят за точно определяне на родителство.
- Лични мотиви и очаквания
В изявление пред IHA Озмен разказва, че е родена през 1970 г. и че за първи път започнала да подозира връзка с Тръмп по време на президентската кампания в САЩ през 2017 г. Жената, която я е отгледала, тогава твърдяла, че Тръмп е нейният баща, твърдение, в което тя първоначално трудно повярвала.
Озмен подчертава, че целта ѝ не е да обвинява или да съди публично Тръмп, а да намери яснота. Тя желае да се срещне с него лично, за да разбере дали е знаел за нейното съществуване и да бъде призната от семейството му, ако твърдението ѝ се окаже вярно.
- Сходство и бъдещи планове
Озмен добавя, че вярва, че прилича на Тръмп и на някои от неговите деца, като това физическо сходство укрепва решението ѝ да продължи с правния процес. Ако се потвърди, че Тръмп е нейният биологичен баща, тя би обмислила да живее с него, като същевременно запази връзките си с Турция, където е израснала и продължава да живее.
В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение. Правните стъпки както в Турция, така и потенциално в САЩ, продължават.