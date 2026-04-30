"Възраждане": Парите за Украйна трябва да са за българите

П арламентарната група на „Възраждане“ внесе няколко проекта на решения в деловодството на парламента, свързани с Украйна, Европейския съюз, процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет и Инспектората му от Народното събрание, както и за охраната на народните представители. Това съобщи народният представител Петър Петров от „Възраждане“ в кулоарите на парламента.

С единия проект на решение се възлага на Министерския съвет да прекрати подписаното от служебния кабинет споразумение с Украйна за десетгодишен период. Според Петров то е опасно за националната сигурност на България поради спецификите му и срока на действие.

Вторият проект е за оттегляне на даденото съгласие от страна на България за държавни гаранции в размер на 1,2 млрд. евро за обезпечаване на одобрения заем на ЕС към Украйна, който ще бъде връщан от Украйна само и единствено, когато Русия започне да изплаща репарации, посочи Петър Петров. По думите му уговорката е тези пари да бъдат връщани на вноски от държавните бюджети на България през следващите години, а от „Възраждане“ смятат, че парите трябва да са за българските граждани.

Петров отбеляза още, че „Възраждане“ подкрепят съдебната реформа и смяна на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет и членовете на Инспектората към съвета, които са изтекъл мандат. „Внесохме процедурни правила, много по различни от досегашните, тъй като считаме, че досегашните бяха формални и не обезпечаваха добър подбор на кандидати“, каза той.

От „Възраждане“ са внесли и законопроект за промени в Закона за Национална служба „Охрана“, като Петър Петров уточни, че се отнасят за прекратяване на практиката за предоставяне на охрана на народни представители.