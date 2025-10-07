Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

А ко констатираме, че не са изпълнени служебни задължения, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност - това мога да ви уверя, но към днешна дата това, което можем да кажем е, че много трудно можем да докажем имало ли е насилие. Това коментира пред журналисти в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев по повод разследвания случай за проявена агресия от учителка спрямо четиригодишно дете в детска градина в Каблешково.

Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства. Той посочи, че сигнал е бил подаден от родителите, включително и в Регионалното управление по образование (РУО), още през март и очаква скоро да му бъде докладвано дали е имало липса на институционална реакция. „Най-вероятно е имало от страна на РУО, въпреки, че когато говорим за детски градини, РУО не са водещи, а Общината е водеща. Доколкото разбирам - Общината е правила проверки неведнъж“ каза още Вълчев.

По думите му Министерството на образованието и науката затяга мерките в детските градини, но сред тях на този етап не е поставянето на видеокамери в детските заведения. Той посочи, че дебатът по темата е сложен, тъй като е свързан и с личните данни. Вълчев добави, че дори един родител да не е съгласен няма как да се поставят камери. Имаме много въпроси, които трябва да бъдат решени, за да говорим за камери в детските градини, каза още министърът.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемото насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.