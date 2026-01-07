Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай

С лужител на японската агенция за ядрена безопасност е изгубил служебния си телефон, съдържащ чувствителна информация, по време на лично пътуване до Китай, съобщават японски медии, цитирани от BBC .

В телефона са се намирали поверителни данни за контакт на служители, ангажирани с дейности по ядрената сигурност в Японската агенция за ядрено регулиране (NRA). От институцията посочват, че на този етап не могат да потвърдят дали информацията е била изтекла.

Инцидентът се случва в момент, когато Япония се опитва да възроди ядрената си енергийна програма, която е в застой повече от десетилетие. След земетресението с магнитуд 9 и последвалото цунами през 2011 г., довели до аварията във „Фукушима“, страната спря всички свои ядрени реактори.

Агенцията за ядрено регулиране беше създадена именно след бедствието във „Фукушима“, с цел да контролира ядрената безопасност и процесите по евентуалното рестартиране на реакторите.

Според информацията служителят е изгубил телефона си на 3 ноември по време на проверка за сигурност на летище в Шанхай, докато е бил на лично пътуване. Той забелязал липсата на устройството три дни по-късно, а въпреки проверките с летищните власти, телефонът не е бил открит.

По данни на японски медии, NRA предоставя служебни смартфони на определени служители, за да могат да реагират бързо при извънредни ситуации. Засегнатото подразделение се занимава със защитата на ядрени материали от заплахи като кражби и тероризъм в ядрените съоръжения на страната.

След инцидента агенцията е уведомила Комисията за защита на личните данни и е предупредила служителите си да не носят служебни телефони в чужбина.

Това не е първият случай, в който японски ядрени институции попадат във фокуса на вниманието заради пропуски в сигурността. През 2023 г. служител в атомната централа „Кашивадзаки-Карива“ изгуби пакет с документи, след като го остави върху автомобила си и потегли. През ноември същата година друг служител в същата централа е установен да борави неправомерно с поверителни документи, като е направил копия и ги е заключил в бюро.

Тази седмица пък енергийна компания, оперираща ядрена централа в централна Япония, съобщи, че може да е използвала подборни данни по време на проверки за безопасност. В резултат агенцията за ядрено регулиране временно спря разглеждането на искането за рестартиране на реакторите, като посочи „фалшифициране на критични данни от инспекции“.