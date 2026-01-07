Свят

Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай

Служебният телефон съдържал чувствителна информация за ядрена сигурност, загубен по време на лична визита в Шанхай

7 януари 2026, 10:42
Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

С лужител на японската агенция за ядрена безопасност е изгубил служебния си телефон, съдържащ чувствителна информация, по време на лично пътуване до Китай, съобщават японски медии, цитирани от BBC.

В телефона са се намирали поверителни данни за контакт на служители, ангажирани с дейности по ядрената сигурност в Японската агенция за ядрено регулиране (NRA). От институцията посочват, че на този етап не могат да потвърдят дали информацията е била изтекла.

Инцидентът се случва в момент, когато Япония се опитва да възроди ядрената си енергийна програма, която е в застой повече от десетилетие. След земетресението с магнитуд 9 и последвалото цунами през 2011 г., довели до аварията във „Фукушима“, страната спря всички свои ядрени реактори.

Агенцията за ядрено регулиране беше създадена именно след бедствието във „Фукушима“, с цел да контролира ядрената безопасност и процесите по евентуалното рестартиране на реакторите.

Според информацията служителят е изгубил телефона си на 3 ноември по време на проверка за сигурност на летище в Шанхай, докато е бил на лично пътуване. Той забелязал липсата на устройството три дни по-късно, а въпреки проверките с летищните власти, телефонът не е бил открит.

По данни на японски медии, NRA предоставя служебни смартфони на определени служители, за да могат да реагират бързо при извънредни ситуации. Засегнатото подразделение се занимава със защитата на ядрени материали от заплахи като кражби и тероризъм в ядрените съоръжения на страната.

След инцидента агенцията е уведомила Комисията за защита на личните данни и е предупредила служителите си да не носят служебни телефони в чужбина.

Това не е първият случай, в който японски ядрени институции попадат във фокуса на вниманието заради пропуски в сигурността. През 2023 г. служител в атомната централа „Кашивадзаки-Карива“ изгуби пакет с документи, след като го остави върху автомобила си и потегли. През ноември същата година друг служител в същата централа е установен да борави неправомерно с поверителни документи, като е направил копия и ги е заключил в бюро.

Тази седмица пък енергийна компания, оперираща ядрена централа в централна Япония, съобщи, че може да е използвала подборни данни по време на проверки за безопасност. В резултат агенцията за ядрено регулиране временно спря разглеждането на искането за рестартиране на реакторите, като посочи „фалшифициране на критични данни от инспекции“.

Изгубен телефон Ядрена безопасност Япония Чувствителна информация Агенция за ядрено регулиране Авария Фукушима Рестартиране реактори Пропуски в сигурността Китай Ядрена сигурност
Последвайте ни
Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Светът на кръстопът – изборите през 2026 г.

Светът на кръстопът – изборите през 2026 г.

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

Мистериозен трейдър реализира печалба от над 400 000 долара след залавянето на Мадуро

Мистериозен трейдър реализира печалба от над 400 000 долара след залавянето на Мадуро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
Китай диктува пазара: как ще отговорят германските колоси

Китай диктува пазара: как ще отговорят германските колоси

carmarket.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 5 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 6 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 5 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 5 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Папа Лъв XIV свика кардиналите от цял свят на двудневно заседание във Ватикана

Свят Преди 13 минути

Срещата ще протече при закрити врата, ще се обсъжда бъдещото управление на Църквата

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

Апелативният съд във Варна пита КС дали и.ф. главен прокурор може да възобновява дела

България Преди 17 минути

Снимката е илюстративна

Заради валежите: Повишени нива на реките в област Кърджали, разрушен е мост

България Преди 33 минути

Достъпът към една от махалите в село Гривка е прекъснат

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Свят Преди 40 минути

Метеоролози съобщиха, че условията са най-тежките за последните 6 години

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия

Свят Преди 41 минути

Лавров прави коментарите си в интервю в рамките на акцията "Елка желаний"

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

Свят Преди 53 минути

Олдрич Еймс, бивш служител на ЦРУ, беше един от най-опасните двойни агенти в света и тайно работеше за Русия

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

Минималната пенсия вече е в евро – над 322 от януари

България Преди 1 час

Социалната пенсия става 170,51 евро.

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

България Преди 1 час

46-годишният мъж е с повдигнато обвинение за заплахи с убийство

Създадоха координационен център за еврото в област София

Създадоха координационен център за еврото в област София

България Преди 1 час

В състава му са включени представители на ключови държавни и местни институции

Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Любопитно Преди 1 час

44-годишната актриса и 45-годишният Крис Фишер сключиха брак на 13 февруари 2018 г.

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната в евро

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната в евро

България Преди 1 час

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева

,

Мистерията на Еторе Майорана - геният, който изчезна

Любопитно Преди 1 час

Работата на Еторе Майорана оказа огромно влияние върху света на физиката

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Свят Преди 1 час

"Все още сме далеч от такъв сценарий"

<p>Причината гръцките статуи да са с малки фалоси</p>

Причината гръцките статуи да са с малки мъжки полови органи

Любопитно Преди 1 час

Древногръцкият стандарт за красота за мъже е бил „блестящ гръден кош, светла кожа, широки рамене, малък език, силни задни части и малък член“, описан от древният гръцки драматург Аристофан

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

България Преди 2 часа

КЗП и Столичната община са установили нарушения в районите "Красно село" и "Възраждане"

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Свят Преди 2 часа

Звездата от „И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Снегът носи на Китай 183 млрд. евро до 2030 година

sinoptik.bg

Скромно „сбогом“ в Сен Тропе: Франция се прощава с киноиконата Брижит Бардо

Edna.bg

Мария Бакалова замени пуловерите с кокосови орехи и… интересна компания в Бали 

Edna.bg

ЦСКА се разделя с чужденец №1 по мачове в историята на клуба?

Gong.bg

Бъдещето е тук! Синовете на легенди потеглиха с Локомотив Пловдив

Gong.bg

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

Nova.bg

Русия ескортира с подводница празен петролен танкер, издирван от САЩ (ВИДЕО)

Nova.bg