Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

П рокуратурата проверява случай на физическо, психическо и сексуално насилие от възпитателка над 4-годишно момиченце в детска градина в поморийския град Каблешково.

Случаят е отпреди 10 месеца, като информация за него беше оповестена след журналистическо разследване.

Журналистката Тина Ивайлова разкрива скандалният случай и разказва, че преди седем месеца майката забелязва промени в поведението на по-малката си дъщеря. Отказва да посещава детската градина, тревожност, кошмари, проблеми със съня, физически следи - странни увреждания по ноктите и постоянните оплаквания, че „не иска да ходи“.

Когато кажех „утре си на детска градина“, тя се вцепеняваше, разказа майката. „Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени“, разказва бащата. „Ноктите и бяха олюспени – няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче“, допълват родителите.

Когато детето започнало да споделя родителите били в шок.

Те разкриват, че детето им е е разказало, че е било стискано за краченцето, разказа, че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата. И тогава става ясно, че госпожата в детската градина е посегнала сексуално с пръсти на детето.

„Каза ми, че госпожата е натиснала с ръка между краката и ме натисна. Имала е кръв. После я е заболял коремът“, допълва майката. „Гинеколозите в Съдебна медицина казаха, че се е случило",

разказа бащата.

След признанията на детето, майката пуска жалби. „Първо при директорката на детската градина с копие до общината, с копие до „Закрила на детето“. И още тогава директорката ми каза "Много е дълга процедурата. Ако решиш да се занимаваш с дела и така нататък, имай предвид много е дълга и тежка процедурата. Много е тромава". Казах ѝ, че няма значение.“

След като вече е започнало да споделя, детето признава пред майка си и счупените нокти. Казва, че учителката в детската градина ѝ ги е счупила.

След тези разкрития Петя води дъщеря си на преглед в „Съдебна медицина“- Бургас

От там издават медицинско. В заключението на съдебните медици е посочено, че на детето му е причинена болка и цитирам: „Получените наранявания отговарят да са получени по време и начин, както се съобщава в описателната част, от действието на твърди предмети с ограничена повърхност, каквито могат да са и човешките пръсти“.

Майката се връща в детската градина, за да приложи и този документ към жалбата.

Майка твърди, че посегателствата са били ежедневни.

В жалбите си тя описва всичко, което и е споделила дъщеря ѝ. „Тя се е страхувала. Изключително много. Тя страхува и до ден днешен. През последните шест-седем месеца, от както ни е споделила, не е минало ден, не е минало вечер, в която тя да не ни задава въпроса: „Тя нали не може да дойде тук, да ми направи нещо?“, споделя бащата на детето.

Позицията на прокуратурата

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова разкри в брифинг пред медиите всички възможни подробности около случая с бруталното насилие над 4-годишно момиченце в детска градина в Каблешково.

За момента учителката не е с повдигнати обвинения. Причината е, че направената съдебно-медицинска експертиза не доказва по категоричен начин извършването на сексуално насилие и блудствени действия с 4-годишното дете от нейна страна.

Прокурор Маркова изрази увереност, че повторна експертиза ще бъде направена. По отношение на извършените прегледи от самите родители при медицински лица, тя уточни, че това са частни посещения и те не могат да бъдат взети като доказателства. Освен това заключенията на лекарите били противоречиви.

Съдебно-медицинската експертиза обаче е показала наличието на наранявания по ръцете, които според прокурор Маркова могат да бъдат предизвикани и от твърд предмет, например дървен такъв. „Експертизата показва, че няма увреждане в интимната област, но има данни за увреждане на пръстчетата. Има бели линии, което може да стане с притискане с твърди предмети“, каза още районният прокурор на Бургас.

Сигналът е бил подаден от майката в полицията още през януари, след което е препратен към прокуратурата. Социалните служби също са се включили и са изготвили положителен доклад за семейството. Назначена е съдебно-психиатрична експертиза, но към момента не се разкриват подробности.

„Във всяко едно отношение ние работим с цел постигане на бързо, правилно и адекватно разследване на делото“, подчерта прокурор Маркова.

Разследването се води по член 149 от Наказателния кодекс – за блудствени действия с малолетно лице.

Целта е да се установи дали е извършено престъпление.

„Не мога да се ангажирам с обвинителна или оправдателна теза, защото не са приключили процесуално-следствените действия“, допълни още прокурор Маркова.

Позицията на Община Поморие

Междувременно Община Поморие излезе с официална позиция във връзка с излъченото телевизионно разследване за насилие над дете в детска градина. В позицията, публикувана на официалната фейсбук страница на Общината, се изразява разбиране към общественото възмущение, но се апелира за търпение до приключване на разследването.

"Разбираемо е огромното недоволство и гневът, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение. Но нека не прибързваме с изводите“, посочват от общинската администрация.

Община Поморие подчертава, че вече е приключила работата на полицейските органи по случая, като сигналът е предаден към прокуратурата.

От администрацията уверяват, че при доказване на вина, конкретната служителка ще понесе цялата строгост на закона.

"Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения и да се отправят заплахи към целия екип на детската градина", гласи още позицията на Общината.

Причина за липсата на официално изявление от страна на директора на детската градина е необходимостта да не се възпрепятства работата на разследващите органи.

Община Поморие изразява категорична подкрепа към всички педагози на територията си и призовава обществеността да запази спокойствие.

Кметът на Каблешково Ивайло Иванов отказа пред БТА да коментира случая. Той посочи, че няма право да изразява мнение, докато разследването е в ход. Иванов уточни, че не разполага с информация дали детската учителка, за която се твърди, че е замесена в инцидента, все още заема длъжността си в детското заведение.

По-късно днес, пред Съдебната палата в Бургас се очаква изявление от районния прокурор Мария Маркова, която ще предостави информация относно хода на разследването по случая.