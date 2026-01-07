Фалшиви имейли мамят от името на Комисията за финансов надзор

З лонамерени лица изпращат имейли до граждани и фирми (дружества/компании) от името на Комисията за финансов надзор. Сигнал за такава измама постъпи и в деловодството на Комисията.

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Конкретното съобщение информира за повишен риск при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща financialsupervisioncommission@fscbg.org и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие „Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Внимание! Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги включително входящи международни преводи в Република България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги, установени в Наредба № 76 от 12.06.2025 г. на Комисията за финансов надзор.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата (www.fsc.bg), а именно - delovodstvo@fsc.bg; corruption@fsc.bg; ict_contact_point@fsc.bg.

Внимание! Фалшив SMS от името на "Български пощи" източва сметки с един клик

В тази връзка Комисията вече сезира всички институции, ангажирани в борбата с измамите.

КФН предупреждава отново гражданите да бъдат внимателни към всяка адресирана до тях кореспонденция, свързана с осъществяване на платежни операции.

Имейлите с фишинг съдържание съдържат една или повече от посочените по-долу характеристики:

В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация; Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти; Прикаченият файл е със странно заглавие; Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия; В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и неправилно използвани символи, като „»Plus d information“ или „>/Body“.

"Булбанк" предупреди клиентите си за фишинг

Какво трябва да направите, ако получите такъв имейл/обаждане?

В случай че сте получили такова електронно съобщение, молим Ви незабавно да го изтриете, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него. Ако сте жертва на подобна измама, моля сезирайте веднага отговорните органи, включително и КФН, през официалните ни канали, посочват от Комисията.