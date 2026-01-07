Причината гръцките статуи да са с малки мъжки полови органи

Д ревните гърци прочуто са фетишизирали мъжкото тяло в скулптури, които представят могъщи, прочути мъже като внушителни фигури със стегнати, изваяни мускули. Понякога тези фигури изглеждат частично облечени в драперии или плат, а често те са съвсем голи.

За съвременния поглед техните тела са идеални – с изключение на една съществена подробност. „Те имат малки до много малки пениси, в сравнение със средното за човечеството“, казва изкуствоведът Андрю Лиър, специалист по древногръцко изкуство и сексуалност, пише Artsy.

3. Hellenistic Greek: “Laocoön and His Sons” (marble) - Unknown sculptor (c.323 BC - 31 AD) pic.twitter.com/9kzrjZW4IX — The Culturist (@the_culturist_) November 5, 2023

Безброй съвременни любители на изкуството и историци са били поразени от размера на фалосите, които присъстват в класическите скулптури на богове, императори и други елитни мъже – от Зевс до прочути атлети. Малките полови органи изглеждат в противоречие с масивните тела и митично големите личности, които придружават. Но древните гърци са имали своите причини за този естетически избор.

The bronze Zeus or Poseidon of Artemision, found at a shipwreck site off Cape Artemision, Euboea (Evia), Greece. It dates to about 460 BCE. National Archaeological Museum of Athens, Greece. 📷 My own. pic.twitter.com/3GvE0hX8TQ — Angela O'Brien (@GrecianGirly) July 13, 2023

Върнете се назад в древния гръцки свят от около 400 г. пр.н.е. и ще откриете, че големите мъжки полови органи не са били смятани за желателни, нито са били признак на сила или мощ. В своята пиеса „Облаците“ (ок. 419–423 г. пр.н.е.) древният гръцки драматург Аристофан обобщава идеалните черти на своите мъжки съвременници като „блестящ гръден кош, светла кожа, широки рамене, малък език, силни задни части и малък член.“

A Greek amphora depicting the death of Talos, 450 BC pic.twitter.com/Zfjxs2GmYe — Alexander's Cartographer (@cartographer_s) February 24, 2025

Историкът Пол Кристъл също е провел изследване на този древен идеал. „Малкият пенис е бил в съзвучие с гръцките идеали за мъжка красота“, пише той в книгата си „В леглото с древните гърци“ (2016). „Той е бил белег на най-висшата култура и образец на цивилизация.“

В древногръцкото изкуство повечето черти на великия мъж са били изобразявани като големи - защо тогава тези същите естетически принципи не са били прилагани и към пениса? Както Лиър и други историци предполагат, част от отговора се крие в това как са били изобразявани фалосите на по-малко достойните мъже.

По-специално, похотливите сатири са били изобразявани с много големи гениталии, понякога почти толкова , колкото торсовете им. Според митологията, тези същества са били получовеци, полуживотни и напълно лишени от самоконтрол – качество, ненавиждано от гръцкото висше общество. „Големите пениси са били вулгарни и извън културната норма, нещо, което са притежавали варварите по света“, пише Кристъл.

По гръцки амфори и керамика ще видите подобно изобразени сатири или мъже - с еротична или хумористична цел, но не и с възхваляваща.

Satyrs, those wild and woolly fellows from Greek mythology, rock a half-goat, half-human body that screams "party animal." Sporting pointy ears, snub noses, and a tail that just won't quit, they meander through ancient stories with hooves ready to kick up a storm. Often depicted… pic.twitter.com/B4rm3UtIQy — Archaeo - Histories (@archeohistories) March 21, 2025

В гръцката комедия глупаците също рутинно са показвали големи гениталии - „знак за глупост, по-скоро на звяр, отколкото на човек“, според Кристъл. Същото важи и за художествените изображения на египтяните, казва Лиър, които дълго време са били врагове на гърците.

По този начин сатирите, глупаците и враговете са служили като контраст на мъжките богове и герои, които са били почитани за техния самоконтрол и интелигентност (заедно с други качества, изискващи сдържаност, като лоялност и благоразумие). Ако големите фалоси представляват ненаситни апетити, тогава „може да се направи изводът, че малкият, отпуснат пенис е представлявал самоконтрол“, обяснява Лиър.

„Пенисът никога не е бил символ на мъжественост или мъжественост в Древна Гърция, както е било в други култури“, пише Кристъл. „Потентността идваше от интелекта, необходим за изпълнение на отговорността на мъжа да създава деца, да продължава семейния род и ойкоса (семейната единица или домакинство), и да поддържа полиса (града-държава).“

Няма съмнение, че в древногръцкото изкуство представянето на фалоса е било символично. Както Лиър предполага, това може да подсказва защо художниците от епохата толкова често изобразяват мъжки голи тела, дори когато характерът или сюжетът може да не го изискват. „Те са използвали пениса като показател за характер“, обяснява Лиър. „Той казваше нещо.“