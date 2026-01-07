Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

П окойната френска екранна икона Бриджит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.
Brigitte Bardot to be buried on the French Riviera https://t.co/p6yC7hcLXw https://t.co/p6yC7hcLXw— Reuters (@Reuters) January 7, 2026
Бардо „се е справила много добре с двете процедури, на които се е подложила за лечение на рака, който я погуби“, каза Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за погребението.