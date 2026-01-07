Свят

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

7 януари 2026, 10:23
Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант
Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите
Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога
В Париж подписаха ключова декларация за Украйна
Кулинарни

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

П окойната френска екранна икона Бриджит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

Бардо „се е справила много добре с двете процедури, на които се е подложила за лечение на рака, който я погуби“, каза Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за погребението. 

Какви са версиите за катастрофата във Велико Търново, при която загина млад мъж

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Синът на Роналд Рейгън почина на 80 години

Рядко астрономическо явление тази вечер: Марс, Венера и Меркурий се подреждат в една линия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Ford казва, че рекордните сервизни акции всъщност са хубаво нещо

<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 3 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 4 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Изплащат първите пенсии в евро

Преди 4 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай

Преди 15 минути

Служебният телефон съдържал чувствителна информация за ядрена сигурност, загубен по време на лична визита в Шанхай

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

Преди 30 минути

КЗП и Столичната община са установили нарушения в районите "Красно село" и "Възраждане"

Магични дни, студени дни

Преди 51 минути

Сауна, парна баня, или голи в снега?

За изтеглянето на "Кайрос": Морска администрация поиска от собственика да възстанови 270 371 евро

Преди 56 минути

Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията

Папа Лъв XIV: Човечеството ще бъде преобразено от Бога, не от бълнувания за всемогъщество

Преди 1 час

Той закри Юбилея на Римокатолическата църква на Богоявление

Неправоспособен шофьор катастрофира в Разградско след употреба на алкохол и наркотици

Преди 1 час

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан

Диетични рецепти за обяд, които ще спасят режима ви

Преди 1 час

Една от основните пречки за смъкване на килограми е заетото ежедневие, поръчването на храна и липсата на постоянност или на идеи за готвене

Южнокорейският президент поиска помощ от Си Дзипин срещу ядрената програма на Пхенян

Преди 1 час

Ли е първият южнокорейски лидер, който посещава китайската столица от шест години насам

Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Преди 1 час

Айдарус аз Зубайди трябваше да участва в мирна конференция в Рияд на 7 януари

Путин приветства "свещената мисия" на руските войски

Преди 1 час

Путин посещава коледни служби от 2000 г. насам, често извън Москва, но от началото на войната по-често отбелязва празника близо до столицата

Снимката е илюстративна

Преди 1 час

Отменени са 600 полета от и за летище „Схипхол“

Внимание, туристи! Висока опасност от лавини в Пирин

Преди 1 час

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси

Израел и Сирия се споразумяха за механизъм за комуникация с подкрепата на САЩ

Преди 1 час

Механизмът "ще служи като платформа за бързо разрешаване на спорове и предотвратяване на недоразумения"

САЩ поемат водеща роля в гаранциите за сигурност на Украйна

Преди 2 часа

Американски и украински представители продължават с преговорите

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

Преди 2 часа

Делегацията ще бъде ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров (Renew, България) и Валери Дево (Renew, Франция)

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

Преди 2 часа

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи

