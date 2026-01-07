Почина известен двоен агент, продавал тайни на КГБ

О лдрич Еймс, служител на ЦРУ, който стана един от най-опасните двойни агенти на Америка, почина на 84-годишна възраст.

Бившият служител по контраразузнаване, който излежаваше доживотна присъда без право на предсрочно освобождаване, почина в понеделник, 5 януари, във Федералния поправителен институт в Къмбърланд, Мериленд, съобщи BBC.

Бивш служител на ЦРУ осъден за проваляне на агент

Еймс влезе в затвора на 28 април 1994 г., след като призна, че е продавал секретна информация на Съветския съюз, а по-късно и на Русия. Той компрометира над 100 тайни операции и разкри самоличността на повече от 30 агенти, шпиониращи за Запада – което доведе до смъртта на най-малко 10 разузнавателни актива на ЦРУ.

Търсейки пари за покриване на дългове, Еймс заяви, че е започнал да предоставя на КГБ имената на шпиони на ЦРУ през април 1985 г., получавайки първоначално плащане от 50 000 долара. Известен на КГБ под кодовото си име „Колокол“ (Камбаната), Еймс продължи да идентифицира на практика всички шпиони на ЦРУ в Съветския съюз, за което беше възнаграден.

Почина легендарен руски двоен агент

„За моя голяма изненада, от КГБ отговориха, че са заделили за мен 2 милиона долара в знак на благодарност за информацията“, каза той в осемстранично изявление, което прочете пред съда. В продължение на девет години Еймс призна, че е получил общо около 2,5 милиона долара от Съветския съюз за предателството си към САЩ.

Aldrich Ames, CIA turncoat who sold US secrets to Soviets, dead at 84 https://t.co/yK8LQes5m2 pic.twitter.com/MNAOWOylqc — New York Post (@nypost) January 7, 2026

Парите захранват разточителен начин на живот, като Еймс харчи за нов автомобил Ягуар, чуждестранни почивки и къща за 540 000 долара – въпреки че никога не е имал заплата над 70 000 долара годишно.

31-годишната кариера на Еймс в ЦРУ започва, когато баща му, анализатор в агенцията, му помага да си намери работа там, след като напуска колеж през 1962 г. Той се жени за първата си съпруга, колегата си от ЦРУ Нанси Сийгбарт, през 1969 г., преди да бъде изпратен в Турция като офицер по контраразузнаване, за да набира чуждестранни агенти.

CIA turncoat Aldrich Ames, who sold secrets to the Soviets, dies in prison at 84 https://t.co/d5c8Tovovs — POLITICO (@politico) January 7, 2026

Три години по-късно той е върнат в САЩ, където започват да се появяват проблемите му с алкохола и бракът му започва да се разпада. Въпреки няколко нарушения на сигурността през годините, включително оставянето на куфарче, пълно с класифицирана информация, в метрото, Еймс е изпратен в Мексико Сити през 1981 г.

Там той среща втората си съпруга, Мария дел Росарио Касас Дюпюи, културно аташе в колумбийското посолство и актив на ЦРУ, която по-късно ще бъде обвинена като негова съучастничка.

Завръщайки се в САЩ през 1983 г., Еймс става ръководител на съветския контраразузнавателен отдел на ЦРУ – въпреки продължаващите опасения относно пиенето му. Докато кариерата му се развивала стремглаво, личният му живот се сривал. Освен месечната издръжка, която плащал на първата си съпруга, той финансирал и начина на живот на Росарио, включително любовта ѝ към пазаруването.

Aldrich Ames, CIA agent who sold secrets to the Soviets, dies aged 84 https://t.co/askqtc0o2y — BBC News (World) (@BBCWorld) January 7, 2026

Ескалиращите му дългове го подтикват да продава богатството от тайни, до които е имал достъп. „Всичко беше заради парите и не мисля, че той някога се е опитвал да накара някого да повярва, че е нещо повече от това“, каза агентът на ФБР Лесли Г. Уизър, който е участвал в разследването, довело до ареста на Еймс, в интервю през 2015 г.

Неговата измяна започва през 1985 г., когато дава на съветите имената на няколко служители на КГБ, работещи тайно за ФБР, в замяна на 50 000 долара. Шпионажът му продължава през следващите девет години, до ареста му на 21 февруари 1994 г., след издирване на къртица, което е започнало да се затяга година по-рано.

Aldrich Ames, CIA agent convicted of spying for Soviets, dies in prison.



Ames worked as a counterintelligence analyst for the CIA for 31 years and was convicted of selling information to the Soviet Union between 1985 and 1993 -- compromising secret missions and costing lives --… pic.twitter.com/IbpYKtSIYg — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2026

Еймс сътрудничи на властите в замяна на споразумение за признаване на вина, което осигурява лека присъда за Росарио, която признава, че е знаела за парите и срещите му със съветите. Тя е освободена след пет години.

Тогавашният директор на ЦРУ, Р. Джеймс Уулси, описа Еймс като „злокачествен предател на родината си“. Уулси каза, че агентите, които Еймс е предал, са загинали, защото „убиец-предател е искал по-голяма къща и Ягуар“.