Милена Златкова

7 януари 2026, 10:06
Магични дни, студени дни
Източник: iStock/Getty Images

Н ачалото на годината посрещаме с трите магични дни, когато (открай време) вярваме, че водата сбъдва и пречиства. Лечебна, животворна, “мълчана” - такава са я виждали предците ни. Вярвали са, че и реките по това време стават лековити. Потапяли са в тях части от ралото и всичко свързано с прехраната, здравето и дълголетието. Днес пазим пренесените във времето вярвания. И добавяме това, което би ни калило за студ, болести и лични битки. 

Една от причините да се влюбя в къщата, която направих свой дом беше…наличието на руска сауна в двора. И съответно - бреза до нея. Вярно, вече е толкова висока, че няма как да си отрежа брезови клонки и да се шляпаме с тях. Но ми стана мило, заради спомените от училище. Завършила съм гимназия в Русия и още помня, как тичахме почти голи в снега. Пищейки и с много смях, защото големите ни гонеха с дървено ведро пълно с ледено студена вода. Но преди това беше сауната - топла, много топла. Ухаеща на дърво. С китки от мокри, брезови клончета. Лягаш, загряваш се добре и докато си лежиш някой от горе до долу те “загрява” здраво с брезовите клонки. 
Чак по-късно се запознах детайлно с тази култура типична за северните държави. Шведска сауна и после пътечка от камъни с ледена вода. Парна баня с аромат на билки, в която се отваря всяка пора и накрая излизаш пречистен. От “болни” секрети и натрупани излишества.

Ето го - точното време да се стоплим, пречистим и калим. Практикувате ли често? И ако не - кое бихте избрали? Сравняваме възможностите заедно! 

Основните видове сауна включват класическата финландска (суха топлина, 80-100°C), по-влажните парни бани/турски бани, както и модерни варианти като инфрачервена сауна (по-ниска температура), арома, билкова или солна. Различават се по източник на топлина, влажност, материали и добавени аромати/соли. 

И сауната, и парната баня са подходящи през зимата - изборът зависи от това, как реагира тялото и каква цел имате. Важно е да знаете, че при грип и вирусни инфекции сауната е рискована и обикновено не се препоръчва, докато при лека настинка може да помогне за облекчаване на симптоми като запушен нос чрез парата. Но не и за самото лечение. Затова - слушайте тялото си и избягвайте прегряване и дехидратация. 

Докато парната баня (или всяка форма на инхалация) е много полезна при грип, вируси и настинки, тъй като овлажнява дихателните пътища, облекчава хремата, успокоява гърлото и помага за отпушване на носа. Можете да добавяте лайка или етерични масла като евкалипт за по-добър ефект. Важно е да се прави внимателно, да не се излиза навън веднага след това. И ако сте болни - задължително да направите консултация с лекар.  

Източник: istockphotos

Сауна (суха топлина)

  • Температура: 70-100°C
  • Влажност: ниска
  • Плюсове
  • Загрява бързо и дълбоко
  • Подпомага отпускането на мускулите
  • Подходяща за каляване (особено с леко охлаждане след това)

Минуси

  • Може да изсуши кожата и дихателните пътища
  • По-трудна за хора, които не понасят висока температура
  • Подходяща, ако: обичате суха топлина и искате силно затопляне през зимата.
  • Парна баня (влажна топлина)
  • Температура: 40-50°C
  • Влажност: много висока

Плюсове

  • По-лека за дишане
  • Добра за нос, гърло и синуси
  • По-щадяща за начинаещи
  • Минуси
  • Може да е много задушна
  • Не се понася добре от хора с чувствителност към висока влажност
  • Подходяща, ако: често имате сухо гърло или предпочитате по-ниска температура.

Кое е по-добро през зимата?

  • За каляване: сауна + кратко охлаждане (хладък душ, не леден)
  • За дишане и релакс: парна баня
  • За начинаещи: парна баня или кратки сесии в сауна

Важни съвети за безопасност (особено през зимата)

  • Ограничете се до 5-10 минути (1-2 влизания)
  • Пийте вода преди и след
  • Не излизайте директно на силен студ
  • Не комбинирайте с алкохол
  • Ако сте настинали, с температура и силно отпаднали - пропуснете

Зимна рутина (20-30 минути общо)

  • Загряване
  • Избор:
  • Сауна: 5-8 минути
  • Парна баня: 7-10 минути
  • Седнете/легнете спокойно, дишайте равномерно.
  • Излезте преди да се почувствате замаяни или силно уморени.

Охлаждане (много важно)

  • Хладък душ за 20-40 секунди
  • Започвате от краката → ръцете → цялото тяло
  • Без ледена вода, особено през зимата. И/или ако тепърва вкарвате в живота си този ритуал. 

Почивка

  • 5 минути в седящо или легнало положение 
  • Изпийте вода или билков чай

Повторете (по желание)

  • Още 1 кратко влизане
  • Общо не повече от 2 цикъла

След приключване

  • Подсушете се добре
  • Облечете се топло
  • Избягвайте студ навън поне 20-30 минути
  • Сложете си лек шал, ако имате проблеми с шийните прешлени или просто не искате да изстинете 

Златни правила

  • 1-2 пъти седмично са напълно достатъчни
  • Никога на гладно или след тежко хранене
  • Ако усетите сърцебиене, замайване или студени тръпки → спрете
  • При грип, вирус или с температура → не

Какво представлява сауната?

  • Сауната е помещение с висока температура, в което тялото се затопля интензивно за кратко време. Традиционно идва от Финландия и се използва както за релакс, така и за здраве.
  • Температура: около 70-100°C
  • Влажност: ниска (5-20%)
  • Загряването става чрез нагрети камъни (електрически или на дърва)
  • Престоят е кратък - обикновено 5-15 минути
  • Тялото се поти силно, пулсът се ускорява леко, а кръвоносните съдове се разширяват.

Защо е полезна?

  • Отпуска и намалява стреса
  • Отпуска мускулите
  • Подобрява съня
  • Успокоява нервната система
  • Подобрява кръвообращението
  • Топлината разширява съдовете
  • Подобрява доставката на кислород към тъканите
  • Подпомага възстановяването
  • Полезна след спорт или физическо натоварване
  • Намалява мускулната скованост
  • Подобрява общото усещане за тонус
  • Много хора се чувстват по-енергични след сауна
  • Създава чувство за „пречистване“
  • Полезна през зимата
  • Затопля тялото дълбоко
  • Помага за по-добра адаптация към студа (каляване)

Важно да се знае

  • Сауната не лекува болести, а подпомага общото здраве
  • Не е подходяща при:
  • Висока температура
  • Остри инфекции
  • Сериозни сърдечни проблеми
  • Винаги се прави с мярка и хидратация
Източник: iStock/Getty Images

Парната баня е помещение с влажна топлина, където тялото се затопля по-меко, но равномерно. Тя е позната още от римските терми и турския хамам.

Какво представлява парната баня?

  • Температура: около 40-50°C
  • Влажност: почти 100%
  • Топлината идва от водна пара
  • Престоят е по-дълъг от сауната - обикновено 10-15 минути
  • Поради високата влажност топлината се усеща силно, въпреки по-ниската температура.

Защо парната баня е полезна?

  • Отпуска тялото и ума
  • Намалява напрежението
  • Подобрява релаксацията и съня
  • Полезна за дихателните пътища
  • Овлажнява носа и гърлото
  • Облекчава запушен нос и сухота
  • (само ако няма температура или остра инфекция))
  • Добра е за кожата
  • Отваря порите
  • Подобрява хидратацията на кожата
  • Подпомага възстановяването
  • Намалява мускулната скованост
  • Подходяща след спорт или дълго стоене
  • Подходяща през зимата
  • Загрява нежно
  • По-щадяща от сауната и по-подходяща чувствителни, неукрепнали хора

Важни правила

  • Престой: 5-10 минути за начинаещи
  • Пий вода преди и след
  • Излизай веднага при замайване или задух

Не се препоръчва при:

  • висока температура
  • остри инфекции
  • астматични пристъпи

Сауна vs 💨 Парна баня

  • Характеристика Сауна Парна баня
  • Температура 70-100°C 40-50°C
  • Влажност Ниска (5-20%) Много висока (100%)
  • Усещане Суха, силна топлина Мека, влажна топлина
  • Дишане По-сух въздух По-лесно и овлажнено
  • Потене Интензивно Постепенно
  • Подходяща за Каляване, мускули, спорт Дихателни пътища, кожа
  • За начинаещи По-кратко време По-подходяща
  • Престой 5-10 минути 7-15 минути

Какво да изберете през зимата?

Изберете сауна, ако:

  • Сте зиморничави
  • Спортувате
  • Искате по-силен затоплящ ефект
  • Изберете парна баня, ако:
  • Имате сухо гърло или нос
  • Не понасяте висока температура
  • Искате по-нежна релаксация

Комбинирайте, ако имате опит:
първо парна баня → после кратка сауна
(винаги с почивка между тях)

  • Инфрачервена сауна: Използва инфрачервени лампи, които затоплят директно тялото, а не въздуха. Температурата е по-ниска (40-60°C), а влажността е много ниска. Спа Дизайн.
  • Солна стая: Съдържа солни кристали, които освобождават полезни микроелементи във въздуха, имащи благотворно влияние върху дихателната система.
  • Арома сауна: Към водата, изливана върху камъните, или директно в помещението се добавят етерични масла (лавандула, мента, евкалипт), за да се постигне терапевтичен ефект. 
  • Билкова сауна: Подобна на арома сауната, но с добавяне на пресни или сушени билки, които се потапят във водата.

Ритуалите за здраве са много. Обичайно свързани с това, което ни дава природата. Чиста вода. Чисто небе. Колкото по-близо успяваме да се докоснем - толкова по-добре. 
Шляп, шляп;) 

Какви са вашите "Малки истории", които отварят прозорец към голямата картина на живота? Ще се радвам да споделите на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване" по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща" на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!

Автор: Милена Златкова
