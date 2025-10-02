Сарафов прехвърли разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково на прокуратурата във Варна

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

„Приберете ме у дома“ - българинът, задържан в Газа, с обръщение в социалните мрежи

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

П о разпореждане на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в Каблешково е прехвърлено на Районна прокуратура-Варна, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления, допълват от прокуратурата.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКС).

Вчера Община Поморие излезе с официална позиция във връзка с излъчено телевизионно разследване за насилие над дете в детска градина (ДГ) "Радост" в Каблешково. В позицията, публикувана на официалната Facebook страница на Общината, се изразява разбиране към общественото възмущение, но се апелира за търпение до приключване на разследването.

"Предложени са всякакви мерки, които касаят подкрепа на семейството и в частност на детето", заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев в отговор на депутатско питане относно информация за насилие над дете в детска градина в Каблешково. "Случаят отдавна е предаден на Районна прокуратура – Бургас", каза той.

"Случаят се наблюдава от екипите на Агенция „Социално подпомагане“ и Държавна агенция за закрила на детето", увери Кръстев. По думите му реакцията от страна на агенциите към социалното министерство е имало веднага след подаване на сигнала. "Свикани са на два пъти координационни механизми с участие на всички отговорни институции", обясни той.

Прокурор Мария Маркова от Районната прокуратура в Бургас обяви, че няма събрани доказателства за извършено сексуално насилие над дете в детска градина "Радост" в Каблешково.

Разследването по случая е започнало още през януари т.г. след сигнал от майката на детето, подаден в полицията. Незабавно е задействан координационният механизъм между прокуратурата, полицията, социалните служби, Общината и медицински лица и се води по чл. 149 от Наказателния кодекс – за блудствени действия.

Тя уточни, че са разпитани множество свидетели, включително персонал на детската градина и родители на други деца. Предстоят разпити на малолетни свидетели при строго спазване на щадящи методи, за да се избегне вторична травматизация.

Назначена е и съдебно-психиатрична експертиза, която ще прецени способността на детето да възприема и възпроизвежда факти и обстоятелства, свързани със случая. Прокуратурата е в готовност да назначи и повторна съдебномедицинска експертиза, включително в друг съдебен район, ако се появят нови медицински данни.