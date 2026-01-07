Технологии

Хардуерът става все по-мощен и малък, което позволява на ИТ компаниите да предлагат все по-изобретателни идеи. Например да внедрят напълно функционален компютър в тънка клавиатура. При това се справя дори с AI задачи

7 януари 2026, 10:13
Тази клавиатура всъщност е компютър, който може да е по-мощен и от лаптопа ви
Източник: HP

К огато чуем думите "настолен компютър" често си представяме големите и тежки компютърни кутии, с които мнозина сме израснали. През последните няколко години обаче хардуерът се развива доста бурно и става едновременно много по-мощен и много по-компактен.

Това позволява на производителите да експериментират с по-смели и изобретателни идеи. Една от атрактивните тенденции в момента са компактните настолни компютри. Например като Mac Mini на Apple, както и много други подобни предложения.

Общото между тях е, че все още са отделни устройства. HP реши, че може да спести още място на бюрото. Например като внедри пълнофункционален настолен компютър директно в клавиатурата.

Така се появява EliteBoard G1a, който компанията представи на CES 2026 в Лас Вегас. На пръв поглед това е най-обикновена клавиатура.

Всъщност обаче има процесор AMD Ryzen AI 300, като поддържа до 50TOPs изчислителна мощ за задачи с изкуствен интелект. Това прави компютъра съвместим с изискванията на Microsoft за Copilot+ PC устройства.

Освен това има и собствена вградена батерия, така че практически може да се използва и като преносим компютър и да се свърже към всеки монитор или телевизор. Поддържа Windows 11 Pro за операционна система, като е предназначен най-вече да заменя служебни компютри в офисите. Особено в тези, които прилагат политиката служителите да нямат свое място, а да сядат където намерят.

Така ще могат да свържат своя компютър-клавиатура с наличния монитор на даденото бюро и да продължат да работят. EliteBoard тежи около 740 грама - малко повече от типична клавиатура, но пък по-малко от лаптоп и е направо "перце" в сравнение с типичен настолен компютър.

Разбира се, не може да се очаква, че това устройство ще засрами мощни компютри и лаптопи за обработка на видео с висока резолюция например, но ще може да се справя без особени проблеми с всички типични ежедневни офис задачи. Ще върши работа и на крайни потребители, които искат компютър за базови дейности и да не им взима много място. В случая - никакво.

HP не споделя цената на EliteBoard засега. Това ще стане през март, когато устройството излиза на пазара. 

