Ейми Шуимър подаде молба за развод след 7 години брак

Е йми Шуимър официално подаде молба за развод със съпруга си Крис Фишер във вторник, 6 януари, показват съдебните протоколи на окръг Ню Йорк, пише PEOPLE.

44-годишната актриса от „Kinda Pregnant“ и 45-годишният Фишер сключиха брак на 13 февруари 2018 г. По-късно, през май 2019 г., се роди синът им Джийн, който днес е на шест години и половина.

Шумер разкри раздялата в Instagram на 12 декември, след като в интернет се появиха спекулации за състоянието на брака им.

Amy Schumer Files for Divorce from Husband Chris Fischer After Over 7 Years of Marriage (Exclusive) https://t.co/aWQ4bZ2Mng — People (@people) January 6, 2026

„С Крис взехме трудното решение да прекратим брака си след 7 години“, написа тя тогава. „Много се обичаме и ще продължим да се фокусираме върху отглеждането на сина си. Ще бъдем благодарни, ако хората уважават личния ни живот в този момент.“

Тя завърши публикацията си с думите, че раздялата е „приятелска и изпълнена с любов и уважение! Семейство завинаги“. В същото време източник, близък до двойката, заяви пред PEOPLE, че между бившите партньори „няма нищо грозно“: „Това е сплотена раздяла. Те просто финализират някои неща.“

В началото на ноември актрисата от „Trainwreck“ публикува в Instagram Stories съобщение, придружено от снимка на Ню Йорк, в което похвали сериала на Hulu за адвокати по разводи „All's Fair“ и уточни: „Крис и аз все още сме женени.“

Седмица по-късно, на 13 ноември, вътрешен източник каза пред PEOPLE: „Те имат нормални проблеми, които двойките в дългосрочни бракове имат. И двамата са отдадени на връзката.“

След това, в публикация в Instagram от 1 декември, Шумер отговори на спекулациите около брака си, като написа в по-дълга актуализация за скорошното си здравословно пътешествие: „Каквото и да се случи между мен и Крис, няма нищо общо със загубата на тегло или аутизма.“

„Стискам палци да го преживеем“, продължи тя тогава. „Той е най-добрият.“

Amy Schumer files for divorce from husband Chris Fischer after 7 years of marriage https://t.co/lKJRVtPjsw pic.twitter.com/cA0SqE9GmE — Page Six (@PageSix) January 6, 2026

Гледайки напред към 2026 г., Шумер написа в публикация от 4 януари, че тази година е „за грижата за себе си и любовта към себе си“, и призова всички да „оценят здравето си, семействата си, приятелите си и да имат най-добрата година от живота си. Да продължим напред без съжаления. Просто да обичаме“.