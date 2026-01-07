Свят

Внезапната смърт на конгресмен републиканец освободи място в Камарата на представителите. Какво следва?

Засега няма обявени кандидатури за мястото му

7 януари 2026, 10:45
Внезапната смърт на конгресмен републиканец освободи място в Камарата на представителите. Какво следва?
Сградата на Камарата на представителите   
Източник: AP/БТА

В незапната смърт в понеделник на конгресмена републиканец от Калифорния Дъг Ламалфа освободи място в Камарата на представителите в навечерието на междинните избори тази година, предаде Асошиейтед прес.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм от Демократическата партия сега разполага с правомощия да определи кога мястото ще бъде запълнено.

Смъртта на Ламалфа обаче свива крехкото мнозинство на републиканците в Камарата на представителите до 218 места, докато демократите разполагат с 213. Това мнозинство може да се стопи още повече, тъй като се очаква демократите да спечелят допълнително място на частични избори в Тексас по-късно този месец.

Това означава, че партията ще си позволява по-малко вътрешно несъгласие, докато в същото време председателят на Камарата Майк Джонсън се опитва да придвижи политическата програма на президента Доналд Тръмп преди междинните избори, които обикновено водят до неблагоприятни резултати за управляващата партия, отбелязва АП.

Съгласно законите на Калифорния Нюсъм разполага с 14 дни, за да насрочи дата за частични избори за довършване на мандата на Ламалфа. Той обаче може да остави мястото незаето в продължение на няколко месеца.

Губернаторът може да насрочи частичния вот още за май месец или да го отложи за юни, когато в Калифорния ще се произведат първичните избори за междинния вот. Ако никой кандидат не получи поне 50% от гласовете, двамата с най-добър резултат ще се изправят един срещу друг на балотаж.

Така избирателите от района на Ламалфа ще трябва да изберат двама представители през една и съща година – един, който да довърши настоящия мандат, и друг, който да встъпи в длъжност през 2027 г.

През ноември избирателите в Калифорния одобриха ново разпределение на избирателните райони за Камарата на представителите, извън обичайния процес, който се прави веднъж на десетилетие. Демократите настояваха за новата карта с цел да отстранят Ламалфа и още четирима членове на Републиканската партия.

Настоящият му избирателен район обхваща голяма част на север в щата – от границата с Орегон до райони северно от столицата Сакраменто. Новите граници обаче обединяват традиционно консервативни райони в северната част с прогресивни зони по тихоокеанското крайбрежие, включително окръг Марин, разположен срещу Сан Франциско от другата страна на моста "Голдън Гейт".

Частичните избори ще се произведат по старите граници на избирателните райони, заяви Пол Мичъл – експерт по въпросите за изборите в щата, участвал в изготвянето на новите карти. Междинните избори през 2026 г. обаче ще бъдат произведени по новите райони, които според анализи са по-благоприятни за демократите и бяха одобрени от избирателите миналия ноември.

Ламалфа е възнамерявал да се кандидатира за преизбиране. Засега няма обявени кандидатури на водещи републиканци за мястото му. Представителката на Демократическата партия Одри Дени, която преди това е губила избори срещу Ламалфа, както и щатският сенатор Майк Макгуайър, по-рано обявиха намерение да се изправят срещу него на междинните избори. Засега не е ясно дали някой от тях ще се включи и в частичните.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
