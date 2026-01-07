Мистерията на Еторе Майорана - геният, който изчезна

Р аботата на Еторе Майорана оказа огромно влияние върху света на физиката. Той работи с и вдъхновява някои от най-великите умове на 20-ти век, като помага за откриването на неутриното и едновременно с това поставя началото на нова ера във физиката.

Защо тогава не е толкова известен, колкото някои от колегите си? Блестящ италиански физик-теоретик, Майорана изчезва безследно през 1938 г., оставяйки след себе си празнота, която ехти от неотговорени въпроси.

Като пионер в квантовата механика и физиката на елементарните частици , неговият принос е бил значителен, но обстоятелствата около загадъчното му изчезване са подхранвали десетилетия на спекулации и интриги.

Убит ли е? Самоубийството ли си е отнело? Или е избягал, за да започне отначало? Когато делото му е възобновено през 2011 г., хората са оставени с повече въпроси от всякога.

Майорана Геният

Еторе Майорана е роден на 5 август 1906 г. в Катания, Сицилия, в семейството на Фабио Майорана и Доменика Майорана (по баща Мильорини). Той е изключително надарен академично от ранна възраст, способен на изумителни подвизи в умствената математика, като умножаване на големи числа и изчисляване на квадратни и кубични корени наум.

Като момче се е казвало, че е бил изключително срамежлив, черта, която ще продължи и в зряла възраст. През 1923 г. той пътува до Рим, където започва да учи инженерство в престижния университет „Сапиенца“.

Пет години по-късно, подтикнат от известния физик Емилио Сегре, Майорана взема решение, което ще промени науката завинаги, и пренасочва обучението си към физика. Той бързо се присъединява към Енрико Ферми, човекът, изобретил първия ядрен реактор , като едно от известните му „момчета от Виа Панисперна“. Работи с екипа като физик-теоретик.

Трудно е да се обобщи гениалността на Майорана, ако не сте учили физика. Експертизата на Майорана е съсредоточена предимно върху квантовата механика, където той демонстрира изключителна проницателност в поведението на фундаменталните частици.

Неговият принос е от съществено значение за развитието на теоретичните основи на квантовата физика. Работата на Майорана е фокусирана върху разбирането на природата на частиците, по-специално фермионите, а идеите му са оказали трайно влияние върху областта.

Considerato da molti il maggior fisico teorico italiano del secolo scorso, Ettore Majorana nasceva a Catania il #5agosto 1906 e spariva misteriosamente nel nulla nel marzo del 1938. pic.twitter.com/ljmJIr9IO7 — raicultura (@RaiCultura) August 5, 2024

През 1929 г., само на 23 години, Майорана печели своята лауреа по физика от Римския университет „Ла Сапиенца“. Статията, която той публикува три години по-късно, спомага за създаването на изцяло нов подраздел на атомната физика – изучаването на радиочестотната спектроскопия.

Не след дълго, през 1933 г., той напуска Италия и пътува до Лайпциг, Германия . Докато е там, той работи и се сприятелява с друг забележителен физик, Вернер Хайзенберг, пионер на квантовата физика.

Изследванията на Майорана не само помогнаха за революционизиране на разбирането ни за квантовата физика. Той работи с някои от най-известните физици от периода, помагайки им да завършат собствените си изследвания. Всеки, който е работил с него, бързо спечели голямо уважение към работата му.

Това е най-добре обобщено от самия Енрико Ферми, който описва Майорана по следния начин: „Има няколко категории учени в света; тези от втори или трети ранг правят всичко възможно, но никога не стигат далеч. След това са първите, тези, които правят важни открития, фундаментални за научния прогрес. Но след това са гениите, като Галилей и Нютон . Майорана беше един от тях.“ Наистина висока похвала.

Основни постижения

В продължение на десетилетия някои от най-големите постижения на Майорана оставаха пренебрегвани. Това до голяма степен се дължеше на факта, че човекът мразеше да получава внимание. Той рядко си приписваше директни заслуги за откритията си, смятайки ги за скучни и невпечатляващи. През цялата си кариера той е написал само девет статии.

Най-забележителният му принос е формулирането на уравнението на Майорана, новаторска теоретична рамка, която описва частици, способни да бъдат свои собствени античастици. Тази концепция, известна като фермиони на Майорана, въвежда ново измерение в разбирането на физиката на елементарните частици.

В допълнение към уравнението на Майорана, той постига значителни успехи в изучаването на неутрино, допринасяйки с ценни прозрения за техните свойства и поведение. Ферми искал Майорана да напише статия за откритието му, но вечно срамежливият Майорана отказал. На следващата година друг физик използва експеримент, за да докаже, че неутронът на Майорана е реален, и в процеса печели Нобелова награда.

Неговите постижения били толкова впечатляващи, че през 1938 г., на сравнително ранна възраст от 31 години, Майорана бил назначен за редовен професор по теоретична физика в Университета в Неапол . Изисквали от него да не полага изпити или да доказва квалификацията си, заявявайки „висока слава на изключителните познания, постигнати в областта на теоретичната физика“.

Italian physicist Ettore Majorana, known for his work on neutrinos and Majorana fermions, mysteriously disappeared in 1938. His fate remains one of the great unsolved mysteries in physics history. pic.twitter.com/PfCpcOc3nO — Physics In History (@PhysInHistory) December 26, 2023

Изчезване

През 1933 г. Майорана се разболява сериозно от гастрит и показва признаци на остро изтощение. Това бележи низходяща спирала, в която в продължение на четири години той се превръща в почти пълен отшелник.

Той се заключва в себе си, рядко посещава университета и отказва да общува със семейството или приятелите си. През това време не публикува нищо, работейки върху теориите си тайно.

Нещата се подобряват през 1938 г., когато той се възстановява достатъчно, за да приеме позицията в университета в Неапол, но това не трае дълго. На 25 март 1938 г. той изчезва при изключително странни обстоятелства. Изглежда, че всички, които са го познавали, са имали различна теория за случилото се.

Всичко започна с това, че младият учен изтеглил всичките си средства от банката и след това отпътувал от Неапол за Палермо. Смята се, че може би е пътувал там, за да посети приятел, Емилио Сегре, който всъщност е бил в САЩ по това време.

Докато е в Палермо, Майорана си купува билет за връщане до Неапол, но така и не го използва. Малко след като го купува, той изпраща писмо до шефа си, Антонио Карели, директор на Физическия институт в Неапол, в което заявява, че няма да се връща.

Той се извинява за причинените проблеми и моли за прошка. Най-странната част от писмото обаче е края му: „Моля ви да ме спомените за всички, които научих и ценя във вашия институт: Ще запазя скъп спомен за всички тях поне до 23:00 часа тази вечер, евентуално и по-късно.“

Тялото му никога не е намерено, а изчезването му остава загадка в продължение на десетилетия.

Някои от бившите колеги на Мажорана подозирали, че мъжът се е самоубил. В миналото е бил проблемен, претоварвал се е с работа и се е държал странно. Частта за „23:00 часа тази вечер“ също звучеше окончателно, което накарало някои да повярват, че се е хвърлил в океана.

A Physics genius and his mysterious disappearance 📑



Ettore Majorana, a brilliant Italian theoretical physicist, made remarkable contributions to quantum mechanics and nuclear physics in the early 20th century. He is best known for his discovery of Majorana fermions, unique… pic.twitter.com/xSgl6GWf4W — Physics In History (@PhysInHistory) April 29, 2023

Други се чудеха дали се е оттеглил в манастир. Майорана е израснал в католическо семейство и въпреки научните си убеждения е бил религиозен човек. Много членове на семейството му вярвали, че е изоставил стария си живот, за да живее по-прост. Неговият стар изповедник, монсеньор Ричиери, заявява, че Майорана никога не би се самоубил, но е преживявал „мистични кризи“ в миналото.

А има и такива, които вярват, че е бил отвлечен или убит. Когато Майорана за първи път пътува до Германия, за да работи с Хайзенберг, германците са на власт, но Втората световна война още не е започнала. Съществува теория, че Майорана може да е бил отвлечен или убит, за да се предотврати използването на гения му за изграждане на атомно оръжие , било то от британците, американците или германците.

Приключване на делото

Друга популярна теория е, че Майорана е емигрирал в Аржентина или Венецуела, за да започне нов живот. През 2011 г. римската прокуратура възобновява делото за изчезналото лице на Майорана, след като свидетел твърди, че се е срещал с Майорана в Буенос Айрес след Втората световна война.

През юни същата година италианската полиция , карабинерите, обяви, че е анализирала снимка на мъж, направена в Аржентина през 1955 г. С помощта на софтуер за разпознаване на лица е установено, че лицето на мъжа има десет точки на сходство с това на Маьорана. Те решиха, че вероятно двамата са един и същ човек.

Четири години по-късно, на 4 февруари 2015 г., прокуратурата на Рим обяви, че делото е приключено. Те смятаха, че Майорана е бил жив и е живял във Валенсия между 1955 и 1959 г. Те нямаха причина да вярват, че Майорана е бил принуден да напусне собствения си живот и смятаха, че го е направил по личен избор.

Дали италианските полицаи са се справили правилно? Не всички са убедени. За мнозина е впечатлението, че десетилетният случай е бил приключен малко прекалено спретнато и малко прекалено бързо.

Твърде много въпроси останаха без отговор. Защо го направи? Какво беше правил през всичките тези години? Какво се случи с Майорана накрая?

Въпреки обширните разследвания и възобновяването на случая, мистерията продължава. Теориите около съдбата му, от доброволно изчезване до политически мотиви, подчертават неяснотата, която обгръща последните дни на този брилянтен физик. Изчезването на Еторе Майорана продължава да пленява въображението, напомняйки ни, че дори в преследването на научната истина, някои въпроси остават неуловими и загадъчни.