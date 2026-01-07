Синът на Роналд Рейгън почина на 80 години

М айкъл Рейгън, най-големият син на бившия президент Роналд Рейгън и актрисата Джейн Уайман, почина в дома си в Лос Анджелис в неделя, 4 януари, съобщи фондацията на покойния му баща в изявление, предаде New York Post. Причината за смъртта му е неизвестна.

„Майкъл Рейгън живя живот, оформен от убеждение, цел и непоколебима преданост към идеалите на президента Рейгън“, написаха от Президентската фондация и институт „Роналд Рейгън“.

Рейгън е осиновен от родителите си часове след раждането си през 1945 г. и подробно описва личните си трудности и въпроси, свързани с произхода му, в книгата си „Два пъти осиновен“.

Той посещава Държавния университет в Аризона и Колежа в Лос Анджелис Вали и се опитва да се утвърди като актьор, но по-късно се насочва към кариера в радиото и писането. Участва и в няколко благотворителни организации, включително Фондацията „Джон Дъглас Френч Алцхаймер“, на която е председател в продължение на три години.

Бившият президент Роналд Рейгън, който е управлявал от 1981 г. до 1989 г., почина след дългогодишна битка с болестта на Алцхаймер през 2004 г.

Рейгън е наследен от съпругата си Колийн Стърнс, двете им деца Камерън и Ашли, внуците си и полубратята и сестрите си Пати и Рон Рейгън-младши.