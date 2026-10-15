България

ВСС решава дали Магдалена Лазарова да стане временно главен прокурор

Предложението е на Прокурорската колегия. Правосъдният министър Николай Найденов призова кадровиците да разгледат повече от една кандидатура

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 06:49
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П ленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) решава дали да назначи заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Предложението е внесено от Прокурорската колегия на кадровия орган.

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Лазарова заема поста заместник главен прокурор от миналата година, когато Борислав Сарафов беше начело на прокуратурата.

Ако бъде одобрена, тя ще поеме временно ръководството на държавното обвинение от 23 октомври за срок от шест месеца.

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Предложението за Лазарова идва на фона на призива на министъра на правосъдието Николай Найденов кадровиците да разгледат повече от една кандидатура. Той настоя изборът да не се основава единствено на критерия за старшинство.

Редактор: Василена Василева
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