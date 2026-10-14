България

Обвинение за убийство с особена жестокост и по особено мъчителен начин в Тръстеник

45-годишният е известен в селото като агресивен и системно употребяващ алкохол

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 20:14
Обвинение за убийство с особена жестокост и по особено мъчителен начин в Тръстеник
Източник: Георги Димитров/Vesti

О кръжната прокуратура в Русе внесе в Окръжния съд обвинителен акт срещу 45-годишен мъж за убийството на своя 43-годишен съсед, извършено на 26 август миналата година в русенското село Тръстеник, съобщиха от прокуратурата в крайдунавския град. 

Обвинението е за убийство с особена жестокост, извършено по особено мъчителен начин за жертвата.

Тялото на пострадалия е открито на следващия ден след убийството, когато е постъпил и сигнал в МВР. При първоначалния оглед не били установени данни за умишлено умъртвяване, но при извършената по-късно аутопсия е установено, че жертвата е удушена и е с няколко счупени ребра в предната част на гръдния кош.

Смразяващо убийство в Тръстеник: 43-годишен мъж удушен от съседа си

Извършителят и жертвата били приятели. В деня на убийството двамата употребили значително количество алкохол. Между тях възникнал спор, след което М. С. умъртвил 43-годишния си съсед. Престъплението е извършено на улицата. В кръвта на жертвата са установени над четири промила алкохол. Обвиняемият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".

От прокуратурата информират още, че 45-годишният е известен в селото като агресивен и системно употребяващ алкохол. До момента той е осъждан няколко пъти за извършени от него престъпления, свързани с умишлено нанесени телесни увреждания на няколко души. Последната му присъда е от 26 юли 2022 година.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от русенския окръжен съд. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Пенев    
убийство Русе Тръстеник
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