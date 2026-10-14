Бременна жена в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер

Б ременна жена в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер от стадион “Георги Бенковски“ в Пазарджик до болница в София, съобщават от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Пазарджик.

За случая на 35-годишната родилка са уведомени изпълнителният директор на областната болница и директорът на Районната здравна инспекция, които са провели спешни разговори с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър д-р Николай Вълов.

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Преди осъществяването на медицинския транспорт са проведени консултации с медицински специалисти от УМБАЛ "Александровска"- София.

От МБАЛ-Пазарджик уточняват, че пациентката първоначално е приета в Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик и впоследствие преведена в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където са извършени спешни диагностично-терапевтични манипулации и консултации. Поради необходимост от по-високо ниво на компетентност, бременната жена е насочена към УМБАЛ "Александровска". От болницата посочват също, че това е трета бременност на пациентката, като предишните за преминали без усложнения.

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Проведената спешна въздушна акция е първа за територията на град Пазарджик. Транспортирането от стадион “Георги Бенковски“ е направено по нареждане от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.