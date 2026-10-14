Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

У краинската армия е освободила 16 населени места от руските сили в източната Донецка област при последното си контранастъпление, съобщи днес високопоставен украински командир, цитиран от "Ройтерс".

Трети армейски корпус на Украйна провежда операция, обявена миналия месец, за изтласкване на руските войски северно от Славянск, който е един от двата основни опорни пункта в т. нар. пояс от градове-крепости на украинската отбрана в източната част на страната.

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Бригаден генерал Андрий Билецки заяви, че при последните украински атаки са освободени още три села на около 30 километра северно от Славянск. Така общата площ на отвоюваните територии е достигнала 277 квадратни километра, а броят на освободените населени места - 16.

🚨#Ukraine🇺🇦's Defence Forces liberated 3 more settlements in the Donetsk region from Russian forces as part of the fourth phase of Operation #Vivaldi, reclaiming an additional 101 square kilometres of territory, Andrii Biletskyi said today: Zelena Dolyna, Lypove and Kolodiazi. https://t.co/lbID7RbCeq — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) October 14, 2026

"Планът на Кремъл за завземане на Донецка и Луганска област няма да бъде осъществен в обозримо бъдеще“, заяви във видеообръщение Билецки.

Русия, чието настъпление на бойното поле се е забавило през тази година, настоява Украйна да ѝ отстъпи оставащите под украински контрол около 20% от Донецка област като условие за прекратяване на бойните действия, отбелязва "Ройтерс".

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Донецка и Луганска област, които заедно образуват богатия на полезни изкопаеми регион Донбас, са почти изцяло окупирани от Русия.

Ukraine’s 3rd Corps says Operation Vivaldi recaptured 277 km² and inflicted 8,000 Russian casualties near Lyman. 3rd Corps Commander Biletsky said coordinated infantry infiltrations and drone swarms disrupted Russian defenses and protected supply routes to Slovyansk and Kramatorsk. https://t.co/2VEfBCXevM — KyivPost (@KyivPost) October 14, 2026

Украинската операция, наречена "Вивалди“, е част от усилията на Киев да си върне инициативата на фронта през петата година от войната, включително чрез използване на нови технологии и тактики.

Контранастъпление на Украйна: Освободихме Днепропетровска област почти цялата

Междувременно Украйна обвини компанията "Спейс Екс“ на Илон Мъск, че е ограничила услугите на сателитната система "Старлинк“, което е затруднило използването на украинските дронове.

Обвинението идва на фона на масираните руски ракетни удари срещу енергийната инфраструктура на страната.