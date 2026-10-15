Генерират хеш кода на машините за гласуване за изборите на 25 октомври

Старт на предизборната кампания: 27 двойки се борят за президент и вицепрезидент

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

М инистерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш кода на машините за гласуване за изборите на 25 октомври. Процедурата е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата и ще се извърши в защитена среда, осигурена от министерството, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви по график

Процесът по изграждане на софтуера се наблюдава от Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

Хеш кодът е един от механизмите за защита, предвидени в Изборния кодекс. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица.

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

Подготовка на машините за вота

Днес трябва да приключат диагностиката и ремонтът на всички 12 800 машини за гласуване.

След промените в Изборния кодекс на предстоящите избори гласуването ще бъде само с машини в повече от 9300 секции в страната.