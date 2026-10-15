Президентски избори

Генерират хеш кода на машините за гласуване за изборите на 25 октомври

Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица. На вота ще се гласува само с машини в над 9300 секции в страната

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 06:54
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М инистерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш кода на машините за гласуване за изборите на 25 октомври. Процедурата е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата и ще се извърши в защитена среда, осигурена от министерството, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви по график

Процесът по изграждане на софтуера се наблюдава от Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

Хеш кодът е един от механизмите за защита, предвидени в Изборния кодекс. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица.

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

Подготовка на машините за вота

Днес трябва да приключат диагностиката и ремонтът на всички 12 800 машини за гласуване.

След промените в Изборния кодекс на предстоящите избори гласуването ще бъде само с машини в повече от 9300 секции в страната.

Редактор: Василена Василева
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