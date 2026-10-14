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„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

Новият COVID щам XFG предизвика тревожен скок на случаите и хоспитализациите във Великобритания. Какви са реалните симптоми на вируса и кои българи могат да се възползват от наличните безплатни ваксини?

14 октомври 2026, 17:09
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XFG, вариант на COVID-19, наричан с прякора „американски COVID“ или „Stratus“, циркулира в момент, в който здравните власти отчитат повишена активност на коронавируса в навечерието на по-студените месеци.

XFG остава най-често срещаният текущ вариант на COVID-19 в Обединеното кралство, според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA). На 8 октомври агенцията обяви, че положителните резултати от тестове за COVID-19 са се увеличили до около 7 процента през септември, докато хоспитализациите са се повишили с 50 процента.

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UKHSA посочи, че подобни ръстове се наблюдават и съобщават в цяла Европа и Съединените щати.

Какво представлява вариантът XFG?

XFG е вариант на COVID-19, който се е развил в резултат на комбинация от два по-ранни варианта - LF.7 и LP.8.1.2. Най-ранната известна проба е събрана на 27 януари 2025 г., сочат данните на Световната здравна организация (СЗО). Организацията започва да следи XFG през юни 2025 г., след като той започва да се разпространява по-широко по света.

Щамът циркулира масово и в Съединените щати. Данни, публикувани по-рано от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), определят свързаната линия XFG.1.1 като преобладаващ вариант в мониторинга на отпадните води в САЩ.

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Какви са симптомите на „американския COVID“?

Няма официални доказателства, че XFG предизвиква напълно различен набор от симптоми спрямо други скорошни варианти на COVID-19. Въпреки това, наред с познатите симптоми като болки в гърлото, кашлица и треска, често срещан признак изглежда е дрезгавият или хриплив глас. Д-р Кайваан Кан, лекар от Харли Стрийт и основател на клиниката Hannah London, заяви пред Cosmopolitan UK миналата година:

„Един от най-забележимите симптоми на варианта Stratus е дрезгав или грачещ глас“.

Ключовата разлика е, че лекарите не могат да разберат дали даден човек е заразен с варианта XFG само въз основа на симптомите му. Вместо това от CDC посочват, че учените използват генетично секвениране, което изследва генетичния състав на вируса, за да го различат от други COVID-19 варианти.

По-лош ли е от другите COVID-19 варианти?

В първоначалната си оценка СЗО определи глобалния риск за общественото здраве от XFG като нисък. Организацията съобщи, че няма доказателства той да причинява по-тежко заболяване или смъртност в сравнение с други циркулиращи варианти. Допълнено бе, че одобрените ваксини срещу COVID-19 се очаква да запазят своята ефективност срещу XFG.

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UKHSA достигна до сходно заключение. Въпреки неотдавнашното увеличение на хоспитализациите, оттам посочиха, че броят на приетите в болница нараства пропорционално на общото увеличение на циркулацията на COVID, а не непропорционално. Това подсказва, че ръстът отразява повече на брой инфекции, а не вариант, който предизвиква по-тежко заболяване.

Агенцията отбеляза, че по-студеното и влажно време, което кара хората да прекарват повече време заедно на закрито, може да допринася за повишеното предаване на вируса. Бе добавено също, че е изминала около година от последната значима COVID вълна, което означава, че имунизационната защита от предишни инфекции или ваксинации може да е отслабнала при някои хора.

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Защо го наричат „американски COVID“?

Въпреки прякора, „американският COVID“ не означава непременно, че XFG е възникнал в Съединените щати.

UKHSA изрично коментира термина, посочвайки, че в някои медийни публикации XFG е наричан „американски COVID“. Агенцията обаче добави, че вариантът „не е нов“ и циркулира във Великобритания и други страни от около година.

Според агенцията американският прякор отразява мястото, където щамът е бил секвениран и засечен за първи път, а не непременно мястото на неговия произход.

XFG се е разпространил и далеч отвъд Съединените щати. СЗО съобщи през юни 2025 г., че XFG е засечен в 38 държави. По това време вариантът бележеше ръст в Америка, Европа, Западния Тихоокеански регион и Югоизточна Азия.

Каква е ситуацията у нас и има ли ваксини в България?

Макар у нас към момента да няма официални тревожни данни за огнища или масов ръст на хоспитализациите, здравните тенденции в Европа обикновено се усещат с леко закъснение и на Балканите. Предвид идващите зимни месеци, когато респираторните вируси традиционно се активизират, експертите съветват за повишено внимание, особено за уязвимите групи.

Добрата новина е, че за хората в България е осигурена възможност за предпазване. У нас има налични безплатни ваксини срещу COVID-19, които са специално адаптирани и обновени така, че да осигурят ефективна защита точно срещу новия вариант XFG и неговите варианти. Имунизацията е препоръчителна за възрастни хора, лица с хронични заболявания и всички, които искат да намалят риска от тежко боледуване през есенно-зимния сезон. Желаещите могат да се консултират с личния си лекар или да проверяват графика на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) за наличност и поставяне. Повече информация ТУК

Симптоми при заразяване с новите варианти

Клиничната картина остава близка до тази на обичайните респираторни вируси и грипа:

Новопоявила се постоянна кашлица

Висока температура, треска или втрисане

Запушен или течащ нос

Болки в гърлото

Главоболие и обща отпадналост

Мускулни болки или болки в ставите

Загуба или промяна на вкуса и обонянието (все по-рядко срещан, но възможен симптом).

Превантивни мерки и препоръки за сигурност

За да ограничите риска от заразяване или предаване на вируса през есенно-зимния сезон, здравните експерти съветват:

Ваксинация: Поставянето на адаптираната бустерна доза остава най-надеждната защита срещу тежко протичане, хоспитализация и усложнения.

Добра хигиена: Редовно и старателно миене на ръцете със сапун за поне 20 секунди или използване на дезинфектант.

Проветряване: Често проветряване на затворените помещения (офиси, класни стаи, домове) за намаляване концентрацията на вирусни частици във въздуха.

Ограничаване на контактите при симптоми: При поява на грипоподобни признаци или положителен тест е препоръчително да се избягват събирания и по възможност да се остане вкъщи, като се пазят най-уязвимите хора (възрастни и имунокомпрометирани лица).

Източник: МЗ/ Newsweek/ sciencedirect    
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