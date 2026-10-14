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Стана ясен съставът на журито в конкурса за социално ангажиращо видео на Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Изтъкнати представители на професионалните киносреди, експерти, журналисти и творци ще оценяват творбите на млади таланти по темата за насилието над и сред деца

14 октомври 2026, 18:14
Стана ясен съставът на журито в конкурса за социално ангажиращо видео на Фондация „Лъчезар Цоцорков“
Източник: Фондация „Лъчезар Цоцорков“
  • Най-важните критерии за оценка са емоционално въздействие, потенциалът за вдъхновение и промяна, връзката с каузата, силата на посланието и етичността.
  • Отличените автори ще споделят награден фонд от 4500 евро, а творбите им ще бъдат представени на церемония в партньорство с фестивала „Киномания“ 2026.
  • Срокът за подаване на видеата е 30 октомври.

София, 14 октомври 2026 г. От Фондация „Лъчезар Цоцорков“ огласиха състава на журито в конкурса за социално ангажиращо видео, обявен от Фондацията като част от нейната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“. Сред членовете на журито са утвърдени професионалисти от киното, медиите и творческите средиАлександър Чобанов, писател, сценарист и продуцент; Венцислав Сариев, актьор, режисьор, сценарист и продуцент; актрисата Дария Симеонова, журналистите и водещи Евелина Павлова и Марина Цекова; Радостина Христова, съучредител и председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС), и Христо Христозов, артистичен директор на фестивала „Киномания“, партньор на конкурса.

Като експерти в областта на закрилата на децата, превенцията на насилието и приобщаването творбите ще оценяват Даринка Борисова педагог, жестов преводач, основател и председател на Фондация „Силата на глухите деца“, Зорница Шуманова главен инспектор, началник на сектор „Домашно насилие“ в Главна дирекция „Национална полиция“ и национален координатор по въпросите на домашното насилие към МВР; и Камелия Николова главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Конкурсът за социално ангажиращо видео насърчава млади творци да покажат различни гледни точки чрез кратки видео истории, които провокират размисъл и вдъхновяват за промяна. Творческата надпревара е с награден фонд от 4500 евро и се провежда в сътрудничество с 40-ото юбилейно издание на фестивала „Киномания“.

„Когато говорим за насилие над и сред деца, е важно да подходим с чувствителност и отговорност. Затова се радваме, че журито обединява утвърдени професионалисти както от киното и медиите, така и експерти с опит в закрилата на децата и превенцията на насилието. Вярваме, че през техните гледни точки ще успеем да отличим видеата, които докосват, провокират размисъл и вдъхновяват за промяна“, споделя Мариета Гечева, директор на програма „Закрила на деца“ към Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Накратко за членовете на журито:

Александър Чобанов

Писател, сценарист и продуцент. Като сценарист работи по едни от най-популярните български сериали – „Под прикритие“, „Четвърта власт“, „Дървото на живота“ и др. Сред отличията му е Prix CIRCOM за „Четвърта власт“ (2014). През 2026 г. сериалът „Дъждът оставя следи“, създаден по едноименния му роман, печели Голямата награда „Златна роза“ в категория „Сериал”. От 2012 г. заедно с диригента Максим Ешкенази създават детската образователна програма „Фортисимо Фамилия“ към Софийската филхармония.

Венцислав Сариев

Актьор, режисьор, сценарист и продуцент. Режисьорският му и сценарен дебют, късометражният филм „13-и август“, е отличен с няколко награди, сред които „Европейски ценности“ от Международния фестивал за късометражно кино в Драма, Гърция, и KINOBOX на Sofia Short Fest 2025, а през 2024 г. става първият български късометражен филм в каталога на световната стрийминг платформа HBO Max.

Даринка Борисова

Основател и председател на Фондация „Силата на глухите деца“. Педагог с над 15-годишна практика в работата с деца с глухота и различни езикови и комуникативни нарушения. Автор на образователни ресурси за използване на жестовия език в образованието. Жестов преводач.

Дария Симеонова

Вече 15 години Дария разказва истории от сцената и екрана, създава образи и се стреми да предизвиква емоции и да вълнува. Майка е на две деца.

Евелина Павлова

Радио и ТВ водещ. През годините работи като програмен директор на Радио ФМ+ и Стар ФМ. Създател на младежката медийна платформа Teen Station и първото детско радио в България – Radio Family. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масови комуникации.

Зорница Шуманова

Главен инспектор Зорница Шуманова е началник на сектор „Домашно насилие“ в Главна дирекция „Национална полиция“ и национален координатор по въпросите на домашното насилие към МВР. Тя има дългогодишен опит в областта на превенцията на престъпността и координацията на политики за обществена сигурност. Ръководи дейности, свързани със защитата на пострадалите от домашно насилие, обучението на полицейски служители и развитието на междуинституционалното сътрудничество на национално ниво.

             Камелия Николова

Главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), дългогодишен експерт в областта на правата на детето и системата за детска закрила. Работи в сектора от създаването на системата за закрила на детето, от 2008 г. е част от екипа на ДАЗД, а повече от десет години ръководи Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. От 2023 г. заема длъжността главен секретар на агенцията. Под нейно ръководство са разработени ключови междуинституционални механизми за работа с деца в риск и деца – жертви на насилие, както и координационни процедури за кризисна интервенция и междуведомствено сътрудничество.

Марина Цекова

Журналист и водещ на предаването „Събуди се“ по NOVA телевизия. С богат медиен опит у нас и в чужбина като репортер, водещ и продуцент. Носител на множество журналистически награди за професионализъм и обективност.

Радостина Христова

Съучредител и председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС); основател и управител на агенция, специализирана в нано- и микроинфлуенсър маркетинга, която обединява мрежа от над 4100 създатели на съдържание.

Христо Христозов

Артистичен директор на фестивала "Киномания". Христо определя себе си като „кинотерапевт“. В работата си като програмен директор на Дома на киното (до 2023 г.) и кино „Одеон“, както и като селекционер на „Киномания“ Христо изследва силата на филмите да ни помагат да разбираме себе си и света. Управлява малка компания за разпространение на „трудни“ арт филми – Pro8. Работи като бизнес треньор в областта на лидерството и ефективната комуникация.

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Източник: Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Оценката на журито

Сред критериите за оценка са емоционалното въздействие и потенциалът за промяна, връзката с каузата и силата на посланието, етичността и отговорното представяне на темата, оригиналността и креативността, както и художественото и техническото изпълнение.

Зададохме на членовете на журито въпроса: Има ли нещо, което не искате да видите във видеата – подход или тон, който смятате за погрешен? Ето отговорите:

Александър Чобанов: „При изкуството от голямо значение е да въздейства на сетивата ни, затова не бих спирал никого, и то точно по тази тема.“

Венцислав Сариев: „Не бих искал да видя имитация на вече познати неща. Искам да видя истинския глас на участниците. Искам да бъдат смели, да рискуват и да покажат въображението си.“

Даринка Борисова: „Насилие, което е буквално изобразено и показано, както фокусът да е изцяло само върху насилието. Бих търсила видеа, които освен че ще покажат проблема, ще покажат и частица от решението му.“

Дария Симеонова: „Не бих искала да видя крайности или реално насилие. Изкуството има начини да разказва истории и да предава послания, без това да е отблъскващо и притеснително за гледащия.“

Евелина Павлова: „Не искам да усещам внушенията на някой възрастен. Винаги личи, когато някой друг говори чрез теб.“

Зорница Шуманова: „Не искам да виждам липса на емпатия, тъжни, намръщени хора.“

Камелия Николова: „Да не се използва назидателен тон и тежък институционален език, трябва да бъдат на достъпен език.“

Марина Цекова: „Насилието не се побеждава с насилие дори и когато става въпрос за изкуство.“

Радостина Христова: „Не бих искала да виждам насилието, използвано единствено като средство за шок. Не е необходимо да покажеш най-тежката сцена, за да накараш някого да почувства нещо. Понякога една дума, мълчанието на едно дете или реакцията на възрастен могат да бъдат много по-силни.“

Христо Христозов: „Не бих искал да видя нравоучителен тон. Доброто изкуство приканва към дискусия, а не раздава лесни присъди.“

Награден фонд и церемония

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ осигурява наградния фонд на конкурса. Победителят ще получи 2500 евро, второто място е с награда от 1300 евро, а за третото място са предвидени 700 евро.

Партньор на конкурса е фестивалът „Киномания“ 2026. Най-добрите видео истории ще бъдат представени пред публика на специална церемония в рамките на фестивала. Така отличените творби ще достигнат до по-широка аудитория и ще станат част от по-големия обществен разговор за детската безопасност.

Накратко за конкурса

  1. Конкурсът е отворен за видеа с продължителност от 30 сек. до 3 мин. на млади творци между 18 и 30 години, включително създатели на съдържание, любители и начинаещи кинотворци; младежки организации, клубове, читалища и др.
  2. Няма изискване заснемането да се извършва с професионална техника.
  3. Видеата се приемат до 30 октомври включително.
  4. На 10 ноември на detstvoto.bg/konkurs: обявяване на финалистите и начало на онлайн гласуването за награда „Избор на публиката“
  5. Церемонията по награждаването е планирана за края на ноември 2026 г.

Повече информация за конкурса „Детството е за смях, не за страх“  и пълните условия за участие ще намерите на detstvoto.bg.

Източник: Фондация „Лъчезар Цоцорков“    
Фондация Лъчезар Цоцорков
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