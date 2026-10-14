България

Край на операцията за спасяване на моряци от „Дигнити“

По-рано днес, в 10:30 часа операцията беше подновена

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 17:26
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В 15:00 часа беше обявен официален край на операцията по търсене и спасяване на моряци от потопения в Черно море кораб „Дигнити“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По-рано днес, в 10:30 часа операцията беше подновена, като районът беше обследван с кораб на Военноморските сили (ВМС). 

Подновиха операцията по издирването на моряци от ударения в Черно море кораб „HS Dignity”

В 14:30 часа действията бяха преустановени поради рязко влошаване на метеорологичната обстановка – силен вятър от север североизток достигащ на пориви до 72 км/ч, намалена видимост от валеж и вълнение от 5 бала, което доведе до прекратяването на операцията.

Припомняме, че „Дигнити“ пътуваше от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила. Корабът беше ударен с неустановени до момента дронове около 01:20 ч. на 17 морски мили източно от Шабла, пет минути след атаката срещу друг плавателен съд - "Челси-3". От общо 16 души на борда на „Дигнити“ петима бяха спасени вчера.

Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Собственикът на кораба, капитан Махмуд Адам тогава изрази надежда, че изчезналите моряци ще бъдат открити живи, като посочи, че всички би трябвало да са разполагали със спасителни жилетки. Той поясни, че плавателният съд е пътувал без товар и на борда му не е имало нищо, свързано с войната в Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: МТС    
Черно море потопен кораб търсене и спасяване
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