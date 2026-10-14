Край на операцията за спасяване на моряци от „Дигнити“

Ива Михайлова е обявена за международно издирване: Ще я предаде ли България на Северна Македония и как се стигна дотук?

Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Валентин Кънев: Данъкът върху свръхпечалбите може да ограничи инвестициите в нефт и газ у нас

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

В 15:00 часа беше обявен официален край на операцията по търсене и спасяване на моряци от потопения в Черно море кораб „Дигнити“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

По-рано днес, в 10:30 часа операцията беше подновена, като районът беше обследван с кораб на Военноморските сили (ВМС).

Подновиха операцията по издирването на моряци от ударения в Черно море кораб „HS Dignity”

В 14:30 часа действията бяха преустановени поради рязко влошаване на метеорологичната обстановка – силен вятър от север североизток достигащ на пориви до 72 км/ч, намалена видимост от валеж и вълнение от 5 бала, което доведе до прекратяването на операцията.

Припомняме, че „Дигнити“ пътуваше от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила. Корабът беше ударен с неустановени до момента дронове около 01:20 ч. на 17 морски мили източно от Шабла, пет минути след атаката срещу друг плавателен съд - "Челси-3". От общо 16 души на борда на „Дигнити“ петима бяха спасени вчера.

Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Собственикът на кораба, капитан Махмуд Адам тогава изрази надежда, че изчезналите моряци ще бъдат открити живи, като посочи, че всички би трябвало да са разполагали със спасителни жилетки. Той поясни, че плавателният съд е пътувал без товар и на борда му не е имало нищо, свързано с войната в Украйна.