От 19° до почти зимни температури - студен фронт обръща времето

В четвъртък ще е предимно слънчево, с температури 14°-19°, но вечерта от север ще започнат дъждове.

Жълт код за силно морско вълнение е обявен за цялото Черноморие; температурите там ще са 16°-18°.

В петък и събота ще застудее, с дъждове на много места и сняг над 1300 м в планините в петък.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

В София максималните температури около 14°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

В планините преди пладне ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността от север ще се увеличава. Ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Жълт код за силно вълнение на морето е обявен за всички морски акватории по Черноморието: в областите Добрич, Варна и Бургас. По крайбрежието се очакват ветрове и повишено морско вълнение, поради което е необходимо повишено внимание при корабоплаване и дейности близо до водата.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през нощта още ще се повиши, а през деня ще се понижава.

В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места, главно в Източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно с преобладаващи минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 11° и 16°.