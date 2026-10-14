Здравният министър на Северна Македония се усъмни, че Ива Михайлова е болна

М едицинската документация в Клиниката по неврология в Скопие на Ива Михайлова ще бъде проверена, обяви министърът на здравеопазването на Северна Македония Сашо Клековски, като изрази съмнения, че българката е „избягала от страната” заради очакваното пристигане на лекари от България, които да проверят състоянието ѝ.

„Мисля, че бягството ѝ се дължи на пристигането на българския консилиум тук. Той трябваше да провери констатациите заедно с македонските лекари и мисля, че тогава нещата щяха да излязат наяве такива, каквито са. Пътувам до София и със сигурност ще го обсъдя с тяхното министерство, защото по принцип там няма здравословен проблем“, заяви Клековски днес след посещението му в болницата в Щип.

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Пред телевизия „Канал 5“ директорът на Клиниката по неврология в Скопие Йован Божиновски потвърди, че по негово искане Държавният санитарен и здравен инспекторат проверяват здравната документация на Ива Михайлова, която е била хоспитализирана в здравното заведение месец и половина след катастрофата от началото на октомври миналата година.

В Кочани срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети със забрана да напуска Кочани.

Скопие даде съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова

В понеделник сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България и още същия ден е хоспитализирана в „Пирогов”. Според медицинската документация, която Ива Михайлова е представила пред съда в Кочани, лечението, което ѝ е необходимо, не се осъществява в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

В София пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано. Вчера по искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката за неотклонение на Михайлова в 30-дневно задържане под стража, а от МВР на Северна Македония я обявиха за издирване.