Свят

Дрон удари танкер край брега на Румъния

Два изтребителя F-16 са били вдигнати днес под тревога

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 22:29
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Т анкер под флага на Коморските острови е атакуван край румънското пристанище Сулина в Черно море, предава „Диджи 24“.

Спасителният кораб „Аполо“ на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето е изпратен към района.

Сигналът е подаден от Морския координационен център за спасяване в 20:25 ч. Около шест минути по-късно „Аполо“ е отплавал към посоченото място.

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Адриан Михълеску, ръководител на Свободния съюз на моряците в Румъния, заяви, че корабът „Яра Джей“ е станал обект на атака с дрон. 

Всички 17 моряци от Сирия, Индия и Иран са живи. След удара на борда е избухнал пожар, но корабът плава и се е отправил към Констанца.

„Яра Джей“ е танкер за химически и петролни продукти с дължина 118 метра и тонаж 6 519 тона, пуснат на вода през 2001 г. Корабът е пътувал от Сулина за Украйна.

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Инцидентът се случва на фона на поредно предупреждение за възможна заплаха от дрон в северната част на румънския окръг Тулча. В сряда вечерта местните жители са получили съобщение чрез системата RO-ALERT. Това е четвъртото подобно предупреждение за деня.

По-рано румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че два изтребителя F-16 са били вдигнати под тревога, за да наблюдават ситуацията.

Редактор: Николай Киров
Източник: Digi 24    
Румъния Танкер Сулина
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