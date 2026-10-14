Дрон удари танкер край брега на Румъния

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

Тръмп поиска и получи оставката на посланика на САЩ в Гърция

„Нашата нова и красива Гренландия“: Тръмп с амбиции за петрол, минерали и военни бази

ООН осъди атаките срещу кораби в Черно море, предупреди за риск за световните пазари

Зеленски пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз III и британския премиер

Т анкер под флага на Коморските острови е атакуван край румънското пристанище Сулина в Черно море, предава „Диджи 24“.

Спасителният кораб „Аполо“ на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето е изпратен към района.

Сигналът е подаден от Морския координационен център за спасяване в 20:25 ч. Около шест минути по-късно „Аполо“ е отплавал към посоченото място.

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Адриан Михълеску, ръководител на Свободния съюз на моряците в Румъния, заяви, че корабът „Яра Джей“ е станал обект на атака с дрон.

Всички 17 моряци от Сирия, Индия и Иран са живи. След удара на борда е избухнал пожар, но корабът плава и се е отправил към Констанца.

„Яра Джей“ е танкер за химически и петролни продукти с дължина 118 метра и тонаж 6 519 тона, пуснат на вода през 2001 г. Корабът е пътувал от Сулина за Украйна.

Под прицела на дроновете: Колко безопасно е вече Черно море?

Инцидентът се случва на фона на поредно предупреждение за възможна заплаха от дрон в северната част на румънския окръг Тулча. В сряда вечерта местните жители са получили съобщение чрез системата RO-ALERT. Това е четвъртото подобно предупреждение за деня.

По-рано румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че два изтребителя F-16 са били вдигнати под тревога, за да наблюдават ситуацията.