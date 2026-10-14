Според шефа на МИ5 Иран планира атаки по целия свят

П редполагаемият заговор миналия месец срещу британска авиобаза, използвана от американски бомбардировачи, е част от по-широки усилия на Иран за извършване на атаки срещу военни обекти, разузнавателни съоръжения и други цели с висока степен на сигурност, заяви ръководителят на британската вътрешна разузнавателна агенция.

Заплахите срещу подобни съоръжения бележат „значителна промяна“ в „иранските амбиции да се насочват към по-трудни цели, като например военни обекти“, заяви Кен Маккалъм, генерален директор на MИ5, в реч относно ключовите заплахи за Обединеното кралство и неговите съюзници.

Шефът на МИ-5 с предупреждение за Русия и Иран

Маккалъм заяви, че предполагаемият план срещу базата Феърфорд на Кралските военновъздушни сили на 27 септември „не е уникален“. Той отбеляза, че е имало „други примери“ за подобни заплахи срещу съоръжения, „не само във Великобритания, но и в световен мащаб – особено в региона на Иран“.

Той отказа да даде подробности за други предполагаеми планове или цели, но заяви, че „интензивността, мащабът и формата“ на заплахата от Иран „се променят в момента“.

Дори без подробности, подобно изявление на високопоставен ръководител на западна специална служба подчертава степента, до която съюзниците на САЩ се борят с последиците от американско-израелската война с Иран повече от седем месеца след нейното начало, отбелязва „Франкфуртер Рундшау“.

Маккалъм също така заяви, че Русия остава агресор номер едно срещу Великобритания и нейните съюзници. Освен това разкри, че MИ5 е създала нов център, фокусиран върху заплахите, произтичащи от напредъка в областта на изкуствения интелект – включително потенциалното разпространение на химически или биологични оръжия.

„Много терористи биха искали да имат някакъв капацитет в областта на биологичните, химическите или радиологичните оръжия“, каза Маккалъм. Ако мерките, предназначени да предпазват от разпространението на изкуствен интелект , се провалят, каза той, съществува риск „ИИ да може да създаде нови патогени, които никога преди не са били виждани“.

България и още 28 държави предупредиха Иран

Великобритания е извършила над 50 ареста в „операции, свързани с Иран“ през последните дванадесет месеца, отбеляза шефът на МИ5.|