България

ВСС избира кандидат за и.ф. главен прокурор

Магдалена Лазарова беше посочена като възможен кандидат за поста за следващите шест месеца

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 07:01
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П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да реши днес кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор.

Миналата седмица кадровиците решиха да отправят запитване до Магдалена Лазарова дали е съгласна да поеме ръководството на държавното обвинение за следващите шест месеца. Ако тя откаже, колегията ще потърси друг кандидат сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура.

В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че няма да предлага кандидат за поста. Той обаче изразява очакване в процедурата да участват поне двама кандидати.

Редактор: Василена Василева
Прокурорска колегия Висш съдебен съвет ВСС главен прокурор държавно обвинение Магдалена Лазарова Николай Найденов Министерство на правосъдието избор Върховна касационна прокуратура
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