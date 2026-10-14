ВСС избира кандидат за и.ф. главен прокурор

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да реши днес кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор.
Миналата седмица кадровиците решиха да отправят запитване до Магдалена Лазарова дали е съгласна да поеме ръководството на държавното обвинение за следващите шест месеца. Ако тя откаже, колегията ще потърси друг кандидат сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура.
В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че няма да предлага кандидат за поста. Той обаче изразява очакване в процедурата да участват поне двама кандидати.