Проф. Мариела Генева обжалва ареста по делото за източване на милиони от Здравната каса

Н ачалникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и декан на Медицинския факултет проф. Мариела Генева обжалва наложената ѝ мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тя ще поиска от Пловдивския апелативен съд да бъде освободена от ареста.
Случаят е свързан с разследване за предполагаемо източване на милиони левове от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез болницата в Пловдив.
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Зетят на проф. Генева, който също е обвиняем по случая, е освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Той не е подал жалба срещу размера на гаранцията, предава NOVA.
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Проф. Генева е подала молба за напускане
Докато е в ареста, проф. Генева е депозирала молба за напускане на Клиниката по ревматология и за освобождаване от поста декан на Медицинския факултет.
От УМБАЛ „Свети Георги“ съобщиха, че клиниката продължава да работи без прекъсване.
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Разследване за злоупотреби със средства на НЗОК
Разследването е за предполагаеми финансови злоупотреби със средства на Здравната каса. По случая се проверяват обстоятелствата около изплащането на средства за медицински дейности.