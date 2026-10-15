България

Проф. Мариела Генева обжалва ареста по делото за източване на милиони от Здравната каса

Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ е подала и молба за напускане на болницата и за освобождаване от поста декан на Медицинския факултет в Пловдив

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 07:07
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Н ачалникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и декан на Медицинския факултет проф. Мариела Генева обжалва наложената ѝ мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тя ще поиска от Пловдивския апелативен съд да бъде освободена от ареста.

Случаят е свързан с разследване за предполагаемо източване на милиони левове от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез болницата в Пловдив.

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Зетят на проф. Генева, който също е обвиняем по случая, е освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Той не е подал жалба срещу размера на гаранцията, предава NOVA.

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив

Проф. Генева е подала молба за напускане

Докато е в ареста, проф. Генева е депозирала молба за напускане на Клиниката по ревматология и за освобождаване от поста декан на Медицинския факултет.

От УМБАЛ „Свети Георги“ съобщиха, че клиниката продължава да работи без прекъсване.

МУ-Пловдив: Ректорът не може да освободи едностранно декана проф. Мариела Генева-Попова

Разследване за злоупотреби със средства на НЗОК

Разследването е за предполагаеми финансови злоупотреби със средства на Здравната каса. По случая се проверяват обстоятелствата около изплащането на средства за медицински дейности.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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